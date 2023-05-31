快訊

彰化明道大學欠薪又跳票 校長發公開信：董事會仍盼企業挹注

彰化明道大學欠薪又跳票 校長發公開信：董事會仍盼企業挹注

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣明道大學被教育部列為專輔學校，並已連續3個月發不出薪水，可能面臨要由教育部接管。圖／翻攝自學校網站
彰化縣明道大學被教育部列為專輔學校，並已連續3個月發不出薪水，可能面臨要由教育部接管。圖／翻攝自學校網站

彰化縣明道大學教育部列為專輔學校，並已連續3個月發不出薪水，原訂今天若再無薪可發，可能真要由教育部接管，今晚明道校長郭秋勳發出公開信表示，明道董事長告知董事會已邀請到殷實企業家加入MDU經營陣容，6月5日前資金即可能挹注校庫，但若再次跳票，就真的要面臨停招退場。

以下為校長郭秋勳公開信全文：

各位親愛的明道師長同仁：大家好

我校因受到少子女化大環境衝擊，校庫基金水位驟降到被教育部列為「專輔學校」迄今，不僅連續4個月(2.3.4.5)未能發放薪資，讓同仁生計陷入困難；也讓廠商欠款持續掛在帳上，個人及行政團隊在此敬表十二萬分的歉意。好在，同仁們都能共體時艱，各班教學及相關業務都正常推動，令人感到欣慰，特此向各位說聲謝謝您！

相信大家都已看到報載5/31日為我校「解除專輔」最後一天；如無發薪(個人要誠實跟各位報告：學校目前無錢可發薪)，學校必將由教育部接管。我今天特別再與 李董事長聯絡，經其告知：「董事會已邀請到殷實企業家加入MDU經營陣容，6/5前資金即可能挹注校庫。」相信大家都期待薪水可以因此按時發放。但是，有鑑於董事會所述(答應發薪事宜)已多次跳票，因此，本人亦要在此向各位報告，我校未來薪水的發放，將依循下列二種模式之其中一種執行：

1. 6/5前，護持學校的企業家，能將資金挹注校庫，則我校的經營體質將可在最短期間內獲得改善；包括上述欠薪將一次發足，一切運作將如往常正常營運。

2. 若董事會無法在6/5前，引進企業家並挹注資金，則6/5當日教育部將宣佈：「明道大學應停止所有招生；並通告在次一年7/31退場。」隨即，明道大學將由教育部退場基金接管；屆時教育部將依法解散「董事會」，重新組成公益法人董事會，校長本人亦將被解職。此後，各位的薪水將按月由教育部「退場基金」經理人(或代理校長)支付。

回想本人與各位好友在明道大學共同辛苦生活到今天；卻因著少子女化導致經營困難，學校面臨到今天(5/31)這一存亡關鍵時間點，實非我們行政團隊所能掌握。因此，只有祈求上蒼賜福明道，希望在6/5日前，「會有奇蹟」出現。最後，不論明道大學繼續營運？或交給教育部接管？您的權益都將受到法律保障；您過去一段時間來的努力與貢獻，將會永銘青史。

敬祝 各位同仁家庭美滿，工作順利！

校長 郭秋勳敬上

教育部 明道大學

延伸閱讀

沒有奇蹟出現…環球科技大學財務2.3億缺口未補 恐面臨退場

重拾兒時記憶 彰化八卦山牌樓預定11月完成修繕

206人獲教育部留學獎學金！最多每年補助3萬美元 這些國家最熱門

教育部率團訪美 拓展華語與高科技研究合作

相關新聞

台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「僅拿3票落選」

國立台灣大學近日爆發數起歧視爭議，經濟系系學會會長選舉兩名男候選人提出政見包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢...

彰化明道大學欠薪又跳票 校長發公開信：董事會仍盼企業挹注

彰化縣明道大學被教育部列為專輔學校，並已連續3個月發不出薪水，原訂今天若再無薪可發，可能真要由教育部接管，今晚明道校長郭...

元太攜手中教大、嘉捷科技 打造「未來教室」實現智慧教育願景

元太（8069）與國立臺中教育大學、嘉捷科技三方運用自身資源，結合電子紙技術並投入飛利浦電子白板、飛利浦互動共學板、飛利...

一半同窗出逃？成大「這系」轉出率近50% 過來人反揭就業優勢

進入學期尾聲，不少大學生們趁這時期重新思索未來志向，迎來一波「轉系潮」。繼去年揭露了台大轉系概況，臉書粉絲專頁「圖地」今年蒐集相關資料，以圖表呈現成功大學的轉系情況...

他靠會計系「脫離階級複製」 年薪曝光：再選一次也會念

日前有網友發文透露，如果人生重來不會再選擇會計系，因為比想像中無聊，且「會計師沒有什麼社會地位」。對此，有另名會計系畢業的網友昨（30）日回文強調，對快要脫離階級複製的他來說，並不後悔，「再讓我選一次也會毫不猶豫的選擇會計系」。

兒想讀設計系被拒「為什麼姊可以？」 爸：男生要養家當然不行

台灣教育鼓勵適性揚才，但是產學界嚴重脫軌，加上產業薪資結構落差過大，恐怕導致學生「學以致用」變成「學了不能用」，紛紛讓家長擔心孩子選擇科系時，能選擇「有錢途」的科系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦