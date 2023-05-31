年底前再多捐1億 台鋼共3.8億助高苑科大

一名民眾從事補教業，因為工作壓榨、薪水極低，甚至沒有勞健保，在學期還沒結束時就申請離職，可遞辭呈之後主管仍然不放人，甚至揚言威脅「安親班圈子很小，講出去會讓大家知道你有問題」，讓該位民眾很擔心自己無法繼續在同業上班。

2023-05-31 13:13