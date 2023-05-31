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年底前再多捐1億 台鋼共3.8億助高苑科大

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台鋼集團先前證實捐資高苑2.8億元，高苑代理校長張宏宇今表示，台鋼年底前再增資1億元，共挹注高苑3.8億元。圖／本報資料照片
台鋼集團先前證實捐資高苑2.8億元，高苑代理校長張宏宇今表示，台鋼年底前再增資1億元，共挹注高苑3.8億元。圖／本報資料照片

高苑科技大學去年遭教育部列為專案輔導學校，台灣鋼鐵集團出手捐資2.8億元，讓行政部門著手發放積欠薪資。代理校長張宏宇今日表示，年底前台鋼將再增資1億元，共獲挹注3.8億元，台鋼高層主要是基於培養人才社會責任，「大家都看菁英，誰來幫助中後段學生！」

張宏宇表示，台鋼高層告訴他，外界只願意賺錢、投資菁英大學，「誰來幫助偏鄉弱勢、誰來照顧中後段學生！」今後除了與台鋼雄鷹等職棒合作，將持續照顧南部弱勢學生。

高苑科大2022年被列專案輔導學校，教職員為保障在校生2105人受教權，154名教職員苦撐11個月無薪工作，自去年6月起，教育部已開罰高苑科大6次，累計罰鍰215萬元。

張宏宇說，後續是否宣布改名為台鋼科技大學，須經教育部開會確定脫離專輔名單，還需要經過申請程序，「目前只是有這個計畫，要向教育部申請！」台鋼預計在6月6日舉行記者會說明。

教育部 高苑科大 台鋼

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