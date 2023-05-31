沒有奇蹟出現…環球科技大學財務2.3億缺口未補 恐面臨退場

環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，教育部去年9月公告列為專案輔導學校，改善期限今天到期，環球科技大學校長沈健華證實，沒有奇蹟出現，雖有團體有意合作辦學，但合作細節尚無共識，捐助辦學的資金今天沒有入帳，面臨學校可能走向退場，希望教育部能尊重全校師生的權益。

環球科大專輔改善期限今天到期，依照規定，若不能免除專輔，學校將於下一學年度停止全部招生，解除全體董事職務，學校停辦解散清算，剩餘財產將歸公。

沈健華表示，日前有團體表達有意願承接辦學，雙方已商談合作細節，但尚無共識與結論，截至今天下午，捐助辦學的基金仍無入帳，他已努力到最後一刻。

環球科技大學董事長許淑敏表示，董事會與教職團隊已盡力到最後一刻，大家都希望能繼續做，也一直在努力，接下來就看教育部要怎麼規畫環球的未來。

環球科大32年前由雲林縣前縣長許文志創辦，創校初期約有800名學生，學生人數曾一度高達9000名、教職員工約300名，目前在學生數仍有2千餘人，包含120名身心障礙學生及109名外籍生，教職員約180人。