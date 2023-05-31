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沒有奇蹟出現…環球科技大學財務2.3億缺口未補 恐面臨退場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，改善期限今天到期，環球科技大學校長沈健華證實，沒有奇蹟出現。記者陳雅玲／攝影
環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，被教育部公告列為專案輔導學校，改善期限今天到期，環球科技大學校長沈健華證實，沒有奇蹟出現。記者陳雅玲／攝影

環球科技大學學校財務指標有2.3億元缺口，教育部去年9月公告列為專案輔導學校，改善期限今天到期，環球科技大學校長沈健華證實，沒有奇蹟出現，雖有團體有意合作辦學，但合作細節尚無共識，捐助辦學的資金今天沒有入帳，面臨學校可能走向退場，希望教育部能尊重全校師生的權益。

環球科大專輔改善期限今天到期，依照規定，若不能免除專輔，學校將於下一學年度停止全部招生，解除全體董事職務，學校停辦解散清算，剩餘財產將歸公。

沈健華表示，日前有團體表達有意願承接辦學，雙方已商談合作細節，但尚無共識與結論，截至今天下午，捐助辦學的基金仍無入帳，他已努力到最後一刻。

環球科技大學董事長許淑敏表示，董事會與教職團隊已盡力到最後一刻，大家都希望能繼續做，也一直在努力，接下來就看教育部要怎麼規畫環球的未來。

環球科大32年前由雲林縣前縣長許文志創辦，創校初期約有800名學生，學生人數曾一度高達9000名、教職員工約300名，目前在學生數仍有2千餘人，包含120名身心障礙學生及109名外籍生，教職員約180人。

雲林縣長張麗善得知環球科大可能面臨退場命運，她表示，這對雲林來是很大的損失，她深感遺憾，接下來環球科技大學這麼好的學校要何去何從，如何再有其他變更的方式或作為，希望教育部能參酌縣府的意見，相互合作，也希望未來教育部在教育政策上要有從長計議的規畫。

環球科技大學教職員、學生與社區日前自願發起「充滿恩典」健行活動為學校祈福。本報資料照片
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教育部 張麗善 環球科大

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