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影／潘文忠宣布明年編專案圖書預算只增不減 閱讀奧斯卡獎頒獎送大禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
教育部長潘文忠（中）下午出席嘉義市耐斯王子大飯店，112年度教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選頒獎典禮。記者魯永明／攝影
教育部長潘文忠（中）下午出席嘉義市耐斯王子大飯店，112年度教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選頒獎典禮。記者魯永明／攝影

教育部潘文忠下午出席嘉義市耐斯王子大飯店，112年度教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選頒獎典禮宣布，教育部明年度將編列專案圖書預算，補助縣市，讓預算每年穩定「只增不減」，另請國家公共資訊圖書館，結合學校，充實師生數位及典藏閱讀，獲在場縣市獲獎代表熱烈掌聲。

潘文忠說，閱讀是帶領孩子迎向未來世界的翅膀，也是12年國教的核心，縣市常受限藏書資源不足，國教署補助縣市，受限預算，有多少預算做多少，為穩定圖書資源，113年度編列專案圖書預算，每年只増不減。

潘文忠由國教署長彭富源、嘉市府教育處長林立生陪同出席頒獎，表揚來自全國各縣市，榮獲磐石學校國中組13校，磐石學校國小組27校，閱讀推手個人組41位，閱讀推手團體組19隊；潘文忠並頒感謝狀給承辦的嘉市府教育處、興安、垂楊國小及民生國中。

典禮由甫獲全國學生音樂比賽南區特優第一名興安國小，「擊興打擊樂團」擔綱開幕表演，發揮巧思設計橋段，將樂曲與閱讀元素融合，精彩表演讓來賓讚嘆不已，中場表演由全國學生舞蹈比賽榮獲現代舞特優佳績的嘉義國中三年級舞蹈班演出「Fade Away」舞碼。

林立生代表市長黃敏惠歡迎部長及獲獎代表，他說，今年度嘉市有3校獲獎，是連續第4年嘉市推薦學校獲閱讀界奧斯卡獎，恭喜大業國中、民族國小榮獲閱讀磐石學校獎，育人國小愛閱志工團榮獲閱讀推手團體獎，這些都是各校積極落實閱讀教育獲得的榮耀。

教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
甫獲全國學生音樂比賽南區特優第一名興安國小，「擊興打擊樂團」擔綱開幕表演。記者魯永明／攝影
甫獲全國學生音樂比賽南區特優第一名興安國小，「擊興打擊樂團」擔綱開幕表演。記者魯永明／攝影
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝
教育部獎勵國中小推動閱讀績優學校團體及個人評選獲獎名單。記者魯永明／翻攝

潘文忠 教育部 嘉義

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