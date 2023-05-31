206人獲教育部留學獎學金！最多每年補助3萬美元 這些國家最熱門

根據教育部統計111學年度我國海外留學人數達5.3萬人，為培育國際專業領域優秀學生教育部設置「留學獎學金」，一般生每年可獲1.6萬美元、約49.1萬新台幣補助；特殊生則可獲3萬美元。教育部今（5/31）公告112年獎學金錄取名單，僅擇優錄取206人，錄取者仍以赴美國、英國為大宗，少數學生則選擇赴墨西哥與西班牙。

教育部公布112年留學獎學金甄試錄取名單，本年度合格受理報名人數685人，擇優錄取共206人，包括一般生一般學群173人；選送赴特定國家生北歐10人、新南向國家12人（含馬來西亞、新加坡及澳大利亞）；特殊生—勵學優秀生2人、原住民生6人、身心障礙生3人。

根據教育部統計，今年獲得獎學金的留學生仍以赴美國、英國、澳洲為大宗；亦有學生選擇赴加拿大、日本、荷蘭等國。選送赴北歐國家者以芬蘭為大宗，主要學習建築、規劃與設計學群，也有學生選擇到瑞典攻讀電資，以及到丹麥就讀生命科學。

另選赴新南向國家但不包含新加坡、紐澳者僅一人獲獎學金，該名學生為赴馬來西亞；原住民生中則有人赴西班牙學習藝術，以及赴墨西哥攻讀管理與經濟學群。

教育部指出，留學獎學金補助一般生每年美金1萬6000元，補助年限最長2年；特殊生如原住民生、身心障礙生等則每年補助美金3萬元，補助年限最長3年。

教育部也說，獎學金獎助對象以出國攻讀博士學位為主，一般生申請藝術學群、建築、規劃與設計學群；選送赴新南向國家及特殊身分學生，得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

本年度甄試審查成績單另於今日以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。