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沒勞健保！血汗補教師離職 主管威脅「圈子小」：會讓大家知道你有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾從事補教業，在學期還沒結束時就申請離職，可遞辭呈之後主管仍然不放人。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
一名民眾從事補教業，在學期還沒結束時就申請離職，可遞辭呈之後主管仍然不放人。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

一名補教師在安親班上班，因為工作壓榨、薪水極低，甚至沒有勞健保，在學期還沒結束時就申請離職，可遞辭呈之後主管仍然不放人，甚至揚言威脅「安親班圈子很小，講出去會讓大家知道你有問題」，讓該位補教師很擔心自己無法繼續在同業上班。

一名網友在Dcard以「主管威脅我這圈子很小，會讓我找不到工作」發文表示，自己是一名安親班老師，工作非常壓榨、薪水非常低，甚至沒有按照勞基法保勞健保，遞辭呈之後，主管不只冷嘲熱諷，還威脅「安親班圈子很小，講出去會讓大家知道妳有問題」，讓她擔心主管之後會通過造謠抹黑，讓原PO擔心自己恐怕無法繼續在同業工作。

網友看到貼文後表示，「安親班師資匱乏，不太會有相同職缺的情況，若害怕的話，直接到其他縣市就職，看他管不管得到妳。」也很多人安慰原PO，「他沒有這麼神通廣大，不用多理，並先收集證據，他敢造謠，妳直接檢舉他一波～」、「他沒這麼有影響力，有本事的人不會說這種話，依勞基法規定離職就好」、「放心吧，他的影響力沒那麼大」、「圈子很小，小到都找不到員工，不要怕」、「勞健保都出不起來的公司，說要封殺人不要笑掉別人的大牙了」。

也有人建議，安親班沒有依規定投保勞健保，可以向勞工局檢局，也切記搜集好主管威脅的證據，例如錄影、截圖等，簽署文件一定要詳讀並拍照留存，才能好好保護自己。

Dcard 補習 補教 安親班

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