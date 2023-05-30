大自然的饋贈？她驚見神秘人幫繳學貸 網指1關鍵不對勁：快查

你都怎麼繳學貸呢？一名女網友在Dcard分享離奇經驗，表示近日去繳學貸，突被臨櫃人員告知包括這個月（5月）及下個月費用都已繳清，然而她很清楚自己沒預繳，身邊親友、家人也都沒有幫忙還款，讓她不禁開玩笑道「我整個問號？誰幫我繳了，有乾爹？」

原PO指出，平時繳學貸都是去便利商店或臨櫃繳現金，沒有匯款或自動扣款，而那位神秘人也是去臨櫃以現金繳費，因此是查不到人，只知道是5月1日還款。原PO推測可能是行員打錯身分證字號，唯一能想到的是曾申請失業補助，但她不解問道「跟這個會有關係嗎？」

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「可以去問看看行員，不然怕後續有問題」、「有小精靈幫妳繳吧？」、「學貸小精靈，幫妳把錢通通變不見」、「繳學貸的時候，會跟妳對身分證字號跟名字，還是有可能行員沒有對就…」、「長腿叔叔？」、「有人繳的時候報錯身分證？」、「感謝大自然的餽贈」。

然而有眼尖網友發現，繳款日5月1日是勞動節，銀行沒有上班，直問「要怎麼臨櫃繳費？」呼籲原PO趕快去處理。另外大家也建議，遇到這種情況還是主動告知銀行，否則不知是否有滯納金或影響信用等問題，「銀行有個資保護，所以建議妳去跟行員說，妳有跟全家人確認、沒有人繳費，請銀行去聯絡繳款人是否匯錯，請銀行再回電給妳」、「不只是滯納金，還會影響信用，如果當下要貸款或辦信用卡都會有影響，不是什麼逾期補繳沒關係」。