疫後學貸補助設排富條款 25%學貸族領不到！教長給原因
教育部推動「疫後就學貸款補助方案」，估有54.6萬名就學貸款人符合補助資格，占學貸族群近75%。但外界認為，學貸補助不應設排富條款，尤其不少年輕人薪資恰好處在「及格邊緣」，應全數補貼，減輕貸款人壓力。教育部長潘文忠表示，考量補助是以經濟弱勢為主，且與現行學貸制度具一致性，因此仍以學貸緩繳資格，也就是每月所得未達新台幣4萬元作為認定標準。
若已是非在學的貸款人，111年度平均每月所得未達新台幣4萬元，或育有12歲以下子女即符合資格；若是在學的貸款人，屬低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免、獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金，或有12歲以下子女即符合資格。
另若是112學年第一學期的學生，也就是今年八月才入學的大一、高一生，若符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免、獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金，或有12歲以下子女即符合資格。
符合資格者，教育部將自今年7月起核算補助，若屬在學中的貸款人，將直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金；若是非在學的貸款人，也就是已畢業正在償還學貸的還款人，由於還款是將一學期貸款分攤為一年來償還，教育部將補助一年的還款本息，並以今年6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格。
但在疫後就學貸款方案推出後，台灣青年民主協會曾表示，經歷兩年多的疫情衝擊，以及疫後通貨膨脹，主計總處統計在疫情之初的2021年，公布台北市「平均每人月消費支出」已超過3萬2000元，而今年基本工資僅2萬6400元，學貸青年「畢業即負債」，還款壓力均大，教育部補助方案僅解決燃眉之急，應思考以特別預算編列的方式，能提出更長期的學貸補助方案。
立委賴品妤當時也表示，現行的緩繳機制，必須平均月收入低於4萬元者才能申請，可是有許多薪水剛好高於4萬、在大台北地區生活的年輕朋友，面對高租金、物價甚至是養家活口的壓力，在學貸本金及利息也非常辛苦，所以對於這次教育部的方案，她認為無法全部照顧到未有弱勢資格，但是實際上弱勢的群體。
教育部長潘文忠坦言，當時確實有不同想法的討論，但主要是希望協助畢業後有經濟困難者，與學貸精神有一致性，包含補貼利息有分不同級別，家戶較高者，本身就要繳全部利息，若屬於中階就要繳一半，整體仍是以「經濟弱勢」為主，因此門檻才會訂在四萬，而不是將門檻全部打開。
另除了個人、家戶經濟因素等資格，若屬在學中級非在學貸款人本人及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，也符合補助資格，但需檢附證明文件自今年6月1日上午10時起至「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申請，申請截止日為8月31日。貸款人可自今年7月10日起至9月15日止在線上系統查詢或提出申覆。
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