疫後學貸補助設排富條款 25%學貸族領不到！教長給原因

教育部推動「疫後就學貸款補助方案」，估有54.6萬名就學貸款人符合補助資格，占學貸族群近75%。但外界認為，學貸補助不應設排富條款，尤其不少年輕人薪資恰好處在「及格邊緣」，應全數補貼，減輕貸款人壓力。教育部長潘文忠表示，考量補助是以經濟弱勢為主，且與現行學貸制度具一致性，因此仍以學貸緩繳資格，也就是每月所得未達新台幣4萬元作為認定標準。

若已是非在學的貸款人，111年度平均每月所得未達新台幣4萬元，或育有12歲以下子女即符合資格；若是在學的貸款人，屬低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免、獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金，或有12歲以下子女即符合資格。

另若是112學年第一學期的學生，也就是今年八月才入學的大一、高一生，若符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免、獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金，或有12歲以下子女即符合資格。

符合資格者，教育部將自今年7月起核算補助，若屬在學中的貸款人，將直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金；若是非在學的貸款人，也就是已畢業正在償還學貸的還款人，由於還款是將一學期貸款分攤為一年來償還，教育部將補助一年的還款本息，並以今年6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格。

但在疫後就學貸款方案推出後，台灣青年民主協會曾表示，經歷兩年多的疫情衝擊，以及疫後通貨膨脹，主計總處統計在疫情之初的2021年，公布台北市「平均每人月消費支出」已超過3萬2000元，而今年基本工資僅2萬6400元，學貸青年「畢業即負債」，還款壓力均大，教育部補助方案僅解決燃眉之急，應思考以特別預算編列的方式，能提出更長期的學貸補助方案。

立委賴品妤當時也表示，現行的緩繳機制，必須平均月收入低於4萬元者才能申請，可是有許多薪水剛好高於4萬、在大台北地區生活的年輕朋友，面對高租金、物價甚至是養家活口的壓力，在學貸本金及利息也非常辛苦，所以對於這次教育部的方案，她認為無法全部照顧到未有弱勢資格，但是實際上弱勢的群體。

教育部長潘文忠坦言，當時確實有不同想法的討論，但主要是希望協助畢業後有經濟困難者，與學貸精神有一致性，包含補貼利息有分不同級別，家戶較高者，本身就要繳全部利息，若屬於中階就要繳一半，整體仍是以「經濟弱勢」為主，因此門檻才會訂在四萬，而不是將門檻全部打開。