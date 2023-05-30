「2類人」須主動申請！疫後學貸補助54.6萬人受益 資格、請領方式一次看

教育部推動「疫後就學貸款補助方案」，估有54.6萬名就學貸款人符合補助資格，約占學貸族群近75%。教育部今天說，將自今年7月起核算補助，若屬在學中的貸款人，將直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金；若是非在學的貸款人，也就是已畢業正在償還學貸的還款人，由於還款是將一學期貸款分攤為一年來償還，教育部將補助一年的還款本息，並以今年6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格。

根據教育部就學貸款補助方案，若是非在學的貸款人，111年度平均每月所得未達新台幣4萬元，或育有12歲以下子女即符合資格；若是在學的貸款人，屬低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免、獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金，或有12歲以下子女即符合資格。

另若是112學年第一學期的學生，也就是今年八月才入學的大一、高一生，若符合低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免、獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金，或有12歲以下子女即符合資格。

除了上述貸款人是由政府主動勾稽資料，不須提出申請，另有二類貸款人須「主動」提出申請。教育部表示，若屬在學中級非在學貸款人本人及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，則需檢附證明文件自今年6月1日上午10時起至「疫後就學貸款補助方案線上系統」提出申請，申請截止日為8月31日。貸款人可自今年7月10日起至9月15日止在線上系統查詢或提出申覆。

教育部長潘文忠表示，疫情後防疫振興方案共編列220億元，針對學貸者補助計畫評估會有54.6萬名貸款學生獲得補助，是73萬名學貸族群中近75%。經這段時間，近來教育部也與四家承貸銀行研議，透過系統財政資料中心相關資料勾稽，讓貸款同學盡量免提出申請，另有極少數貸款人須提出申請。整體而言，最快今年8月就能受益。