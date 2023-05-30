北科大2雙聯學程爆學位爭議 教部證實113學年勒令停招

台北科技大學與德州大學阿靈頓分校(UTA)合辦全台首間AI雙聯碩士班，共開設三類學位學程，卻有二類因違反學位授予法、國外學歷採認辦法，遭教育部勒令113學年停止招生。教育部今天證實，該校「高階管理碩士雙聯學位學程」、「高階企業管理碩士雙聯學位-主修大數據分析與人工智慧學程」，因外位內修問題違反學位授予相關法規，將於113學年依法停止這2個學位學程對外招生。

根據北科大官網介紹，該碩士雙聯學程全部課程在北科大校園面授，將導入美國德州大學阿靈頓分校(UTA)師資、教材、上課方式，並結合北科大專業師資，安排實務課程，與阿靈頓分校中、美校區學生國際互動，兩校學分相互承認，只要用心學習短短兩年（或兩年以上），學生完成雙邊學術要求後，即可於畢業時取得北科大高階管理碩士學位，以及美國德州大學阿靈頓分校之Executive Master Business Administration (EMBA)學位。

不過卻傳出，有修讀該學程學生尚未完成北科大畢業門檻，僅完成UTA課程即先取得UTA的畢業證書，而非同時完成雙邊學術要求後，才在畢業時同時取得二校授予的畢業證書。教育部也接獲相關檢舉，由於部分學生未完成北科大畢業門檻規定，卻已先拿到UTA畢業證書，造成「外位內修」問題，違反大學辦理國外學歷採認辦法、學位授予法等規定。

教育部表示，北科大於111年已函請UTA通知僅完成UTA課程學生，其所持的UTA學位證書，將不被台灣認可，學生應儘快至北科大復學，並請指導教授積極輔導，以完成學校畢業門檻取得畢業證書。另外，111學年度入學的在校生，其UTA畢業證書由北科大代為保管，待確認學生完成論文，並取得畢業規定學分數後，才由北科大統一發給兩校畢業證書。

教育部也提到，112學年度入學學生，北科大已調整課程科目表，增列「論文研究方法」以及「研究方法論」，皆為共同必修課程，學生須完成論文始可取得課程學分，達到畢業學分數，符合資格才能同時取得兩校畢業證書。

教育部證實，將依法停止北科大「高階管理碩士雙聯學位學程」、「高階企業管理碩士雙聯學位-主修大數據分析與人工智慧學程」113學年度起之招生。