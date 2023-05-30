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「2023傳愛在康橋藝文公演」，見證康橋學子音樂才華的震憾饗宴

聯合線上／ 張筱文 提供

秀岡管弦樂團在全國學生音樂比賽屢創佳績，今年也再次蟬聯冠軍，這也是樂團第七度獲得特優。 圖／康橋 提供
秀岡管弦樂團在全國學生音樂比賽屢創佳績，今年也再次蟬聯冠軍，這也是樂團第七度獲得特優。 圖／康橋 提供

　揮別疫情影響，康橋國際學校秀岡校區於5月27日再次舉辦「2023傳愛在康橋藝文公演」，學生們展現了精湛的演奏技巧與豐富的音樂性，為滿場師生和家長帶來感人至深的音樂饗宴。

　　這場音樂盛典中，共150位中小學生帶來多種令人驚豔的節目，包括木管五重奏、鋼琴五重奏、小提琴獨奏、弦樂四重奏，以及弦樂合奏和管弦樂合奏。此外，還特別邀請了小學部管弦樂團共同演出，看著學長姊帶領著學弟妹們，攜手演奏出動人的樂章，格外讓人感動，觀眾們也對這次多元的節目安排和出色演出給予了熱烈的讚賞。

高三鍾尹同學搭配歐逸芹老師的鋼琴合作，演繹了柴可夫斯基：D大調小提琴協奏曲，作品35，第三樂章，為觀眾帶來了耳目一新的聆聽體驗。 圖／康橋 提供
高三鍾尹同學搭配歐逸芹老師的鋼琴合作，演繹了柴可夫斯基：D大調小提琴協奏曲，作品35，第三樂章，為觀眾帶來了耳目一新的聆聽體驗。 圖／康橋 提供

　　其中，高三學生鍾尹同學的個人獨奏表演尤為耀眼，精彩的演奏詮釋了柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲，帶給觀眾耳目一新的聆聽體驗。她也即將前往印第安納大學基克斯音樂學院（Indiana University Jacobs School of Music）深造，繼續追尋音樂夢想。最後，學生們依往例齊聚在舞台前唱起動聽的康橋校歌，並獻上鮮花給辛勤指導的師長們，以表達感激之情。

　　徐文淞校長表示，學校樂於提供各種舞台，讓熱愛音樂的學子們能夠展現出色的才華！今年暑假，這些優秀的學生們也再次受邀前往維也納青少年音樂節登台演出，將康橋學子的音樂才華展現在世界的舞台上。

　　康橋秉持多元適性的辦學理念，致力於提供全面且均衡的學習環境，讓學生得以在藝術和音樂領域繼續學習成長。就像12年級的鄭芷璇同學所說「音樂讓我們聚集在一起，感受情感的交織和共鳴，也學習與他人合作溝通。透過演出、比賽和國際交流的經驗，讓我們更加堅毅和自信地面對挑戰和壓力。」

由秀岡國高中學長姊和青山校區的小學弟妹們，大手牽小手一起進行演出，藉由音樂交流、互相學習，也拉近了彼此的距離。 圖／康橋 提供
由秀岡國高中學長姊和青山校區的小學弟妹們，大手牽小手一起進行演出，藉由音樂交流、互相學習，也拉近了彼此的距離。 圖／康橋 提供

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