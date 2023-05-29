助高苑科大起死回生 台鋼：計畫改名為台鋼科技大學

高苑科技大學去年遭教育部列為專案輔導學校，本月底前若未能改善財務欠款，將面臨停招停辦命運，台鋼集團出手捐資2.8億將接手學校，計畫改名為台鋼科技大學。

台鋼集團一名核心成員表示，過程談約1年，中途原本要放棄了，後期包含是市府、立委等人都助一臂之力，終於達成共識。台鋼表示，接手學校不是從賺錢角度出發，「這絕對不是一筆好生意」，是基於培養人才社會責任，協助學校先解燃眉之急，後續還會有資金挹注。台鋼集團對學校董事會架構已有一些想法，將逐步推進，也計畫改名為台鋼科技大學。

台鋼表示，集團內有一些人才需求，包含運動休閒產業、網通、鋼鐵等產業都需要培育新血，集團評估接手高苑也許不是能賺錢的投資，卻是一項對社會有益的教育工程，站在為國家培育人才角度來看還是值得，「先解燃眉之急，虧錢也要做」。

教育部技職司副司長柯今尉、高苑科大代理校長張宏宇證實此事，教育部原訂6月5日開退場審議會，處理包含高苑科大等4校停招事宜，屆時將審議該校能否擺脫專輔學校身分。

高苑科大財務惡化，因董事會成員不願捐資，教職員為保障在校生2105人受教權，154名教職員苦撐11個月無薪工作，自去年6月起，教育部已開罰高苑科大6次，累計罰鍰215萬元。