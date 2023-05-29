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及時雨！傳高苑科大獲台鋼盟捐助2.8億 有望成首間躲退場命運私校

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高苑科技大學確認已有2.8億捐資挹注。記者古和純／攝影
高苑科技大學確認已有2.8億捐資挹注。記者古和純／攝影

高苑科技大學去年遭教育部列為專案輔導學校，需於本月底前改善財務欠款，否則須停招停辦，本報經高苑科大代理校長張宏宇證實，校方今獲捐資2.8億元，可望躲過退場厄運，至於，是否如外傳為台鋼盟贊助，張宏宇委婉表示，下月6日就會正式公布。

教育部指出，有7所私立大專校院被列為專輔學校，其中高苑科大、明道大學、環球科大、大同技術學院等4校須在本月底改善校務狀況，否則無法解除專輔，將被勒令停招停辦。

據悉，高苑科大財務嚴重惡化，因董事會成員不願捐資，教職員為了保障在校生2105人的受教權，154名教職員苦撐11個月「無薪」工作，自去年6月起，教育部已開罰高苑科大6次，累計罰鍰達215萬元。

張宏宇指出，高苑科大位在北高雄路竹科學園區旁，在南部半導體產業的S廊道上，培育更相關企業優秀理工人才，具有重要地位。因此，日前記者詢問張宏宇時，不只1組企業集團有意入主捐資。

今天經張宏宇證實，目前校方已入帳2.8億元，達到教育部要求財務改善的基本金額，而積欠教職員薪資部分，明天將能全數償還。張宏宇表示，下月5日教育部將召開專輔會議，確定脫離專輔學校後，捐資集團就會在隔天正式對外說明，後續高苑科大的董事會也將進行全面改組。

高苑科大 教育部 半導體

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