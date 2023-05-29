起死回生？高苑科大今獲2.8億企業捐資 教部證實了

高雄高苑科大去年因財務欠佳遭教育部列為專案輔導學校，若期限內未改善，最快本月底將停招。如今卻傳出有望起死回生，教育部證實，該校今日已獲企業捐資2.8億元並已入帳，教育部將於6月5日提報退場審議會，審議該校是否得解除專案輔導學校。

高苑科大去年九月遭教育部列為專案輔導學校，教育部日前才指出，該校去年六月便開始積欠教師薪資，且至今仍無捐款挹注。高苑科大專案輔導學校改善期為今年5月31日，若學校屆期未能改善，將依照退場條例，令學校於今年八月、112學年起停招，學年結束時停辦。

而該校曾爆發積欠教師薪資等爭議。據了解，教育部去年就曾要求校方需於年底前捐資1.5億元，且學校從去年六月便積欠教師薪水，同年十月更未支付職員薪資，至今欠薪已長達11個月。教育部當時也依私立學校法，因董事會去年未依會議決議捐資，裁處董事長50萬元罰鍰，再對全體董事會裁處四次罰鍰，每次每人50萬元，並因違反教師待遇條例，陸續開罰學校六次，累積金額達215萬元。

不過教育部今天表示，經向學校了解，該校於今天（5月29日）已獲企業捐資2.8億元並已入帳，將於6月5日提報退場審議會，審議該校是否得解除專案輔導學校。