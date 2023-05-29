台科大碩生研究固態電池 獲獎助赴美最大材料會議演講

台灣科技大學機械工程系碩二學生吳翊慈，經助理教授蔡秉均指導，透過電腦建立材料的原子模型，預測固態電池材料性質，以第一原理材料計算方法，研究高安全性固態電池的界面老化問題，獲選全球材料科學領域最大的美國材料年會(Materials Research Society, MRS)以全英文進行口頭演講，是該議程唯一碩士生，另也獲得傑出人才發展基金會與國科會，全額獎助赴舊金山的機票及旅費。

電池的主要組成為正極、負極和電解質，固態電池使用的是固態電解質；傳統商用鋰離子電池使用液態電解質，存在安全問題，因為液態電解質成分為易燃有機溶劑，容易導致電池在高溫或碰撞下可能燃燒起火。而固態電池卻有低電容量、低倍率性能、低循環壽命等情況，源於固態電池中各界面間的不穩定，如：電解質／正極、電解質／電解質、和電解質／負極的化學、電化學副反應等。

吳翊慈在大四下學期就提早加入蔡秉均研究團隊，共同執行由前瞻基礎建設計畫支持的「高容量高安全性全固態鋰金屬電池」計畫。她向老師學習第一原理材料計算，透過電腦計算，探討固態電池中正極與電解質的界面穩定性能，成功釐清其中的界面老化因素，除了運用電腦計算，節省操作實驗的時間和成本，更達到先進實驗技術難以達成的界面穩定性預測與量化能力。

吳翊慈也進一步解釋，透過電腦計算，達到傳統鑑定技術難以達成的材料性質分析，發現造成大部分界面不穩定性因素，主要來自化學、電化學副反應的影響，以及在任何充電狀態下，都無法保持穩定性的界面。

吳翊慈表示，材料計算能提供實驗開發和設計各種穩定的固-固界面，更能篩選出改善電解質與正極界面副反應的改質材料。而她赴美演講發表的成果，目前已準備發表於國際期刊論文，同時正透過實驗，驗證計算界面化學反應的結果，進行計算與實驗間相互比對。

美國材料年會創建於1973年，每年吸引約6千多名來自世界各國教授、研究員、企業研發人員、博士生等參與，是發表最先進材料研發成果的國際舞台。可以進行口頭演講的幾乎為國際名校教授、高影響力研究員、以及國際名校博士生。吳翊慈在4月的美國舊金山材料年會，向全球鋰電池專家發表研究成果，是五天固態電池議程中66位講者中唯一碩士生，並獲傑出人才發展基金會獎助，實屬難能可貴。