教部訪馬里蘭州政府促教育合作 趁機宣傳玉山計畫攬才

教育部日前由政務次長劉孟奇劉孟奇率團赴美訪問馬里蘭州政府，並在華盛頓DC舉辦海外攬才說明會，同時宣傳玉山學者計畫（Yushan Fellow Program），以吸引海外學人回台任教。而在台美教育倡議框架下，未來雙邊可以在STEM人才培育、促進學生及教師交流等議題，進行更深入合作。

為拓展台灣與美國各州政府的雙邊實質教育合作，並延攬國外優秀人才加入台灣高教環境，教育部與馬里蘭州教育廳前於2019年9月簽署為期5年的教育合作備忘錄。由教育部政務次長劉孟奇於當地時間5月26日，率團拜會馬里蘭州教育廳廳長Mohammed Choudhury（穆罕默德·喬杜里）、馬里蘭州教育廳副廳長Sylvia Lawson（西爾維亞·勞森）及相關業務官員，介紹台美教育合作推動現況。

劉孟奇表示，在台美教育倡議的框架下，未來雙邊可以在STEM人才培育、促進學生及教師交流等議題，進行更深入合作。他說，期盼在馬里蘭州教育廳支持與協助下，促進台灣與轄內各郡與學區的合作，例如擴大華語教師選送規模、鼓勵雙方中小學校國際交流合作、建立姐妹校和建立語言交流機制等。雙方討論熱烈，並同意在既有合作基礎上，進一步落實及擴大雙邊教育合作面向。

教育部也在當地時間5月27日舉辦海外攬才說明會，向與會學人介紹教育部玉山學者計畫，力邀海外優秀學人返國任教。本次美國攬才活動於Hyatt Centric Arlington辦理，採實體與線上同步進行，共計吸引近150人參加。攬才活動現場除教育部政務次長劉孟奇外，並有國內多所大學的校長與副校長參與。

教育部表示，本次活動除宣導教育部玉山學者計畫之外，也由駐美國台北代表處科技組分享國科會攬才計畫與專題研究計畫等相關訊息，同時由陽明交通大學校長林奇宏、清華大學校長高為元、中正大學校長馮展華、台北醫學大學副校長吳介信、台灣科技大學副校長劉志成與淡江大學副校長陳小雀等人，向學人介紹學校特色與發展重點等資訊。

教育部表示，台灣高教亟需海外優秀人才新血加入，而透過政府與學校提供長期且充分的學術資源，可達到吸引國際人才在台灣學術環境扎根的目標；透過每年定期的玉山學者計畫海外攬才活動，讓國內大學校長或副校長可以親自與海外學人深度交流與面談，不但可以讓海外學人掌握各大學校務發展重點，更可以增進大學與學者彼此的認識，促進延攬人才的成功機會。