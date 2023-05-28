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學校午餐有蟲 章Q獎勵檢討聲起

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

食農教育法公布一周年，農委會昨在華山舉辦成果展，強調學校午餐全面採用國產可溯源食材，截至今年四月底，使用三章一Q標章食材占比已逾九成七。不過業界人士直言，近期才剛發生學校午餐有蟲，業者詐領獎勵金等事件，質疑團膳、食材業者領了獎勵金，是否真的有讓學生吃到好食材，值得政府追究檢討。

基隆學校午餐食材日前發現麵包有蟲，由於業者拿政府章Q獎勵補助，卻提供過期食材給學生食用，引發制度檢討聲浪。大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，教育部設立的午餐登錄系統須靠各校和團膳公司等第一線從業人員來登錄資料，以作為請領每餐十元或是十六元的獎勵，如果教育部、農委會、衛福部的食材供應雲端系統沒有整合串連，無法有效勾稽，發生造假、舞弊、詐領或是便宜行事也是剛好而已。

她表示，國產章Q食材獎勵金機制，接下來是否會繼續執行？以什麼方式執行，也應該通盤檢視。

新北市某學校午餐食材供應業者表示，如果章Q政策這麼好、覆蓋率這麼高，為何學生吃的麵包會有蟲，基隆的案例是個案還是通案，很值得深思追究。

另也有漁民團體直言，學校午餐當然希望推廣能吃台灣的大宗魚種，例如午仔魚、台灣鯛、鱸魚等，但團膳業者領了政府補助仍嫌貴，最後只給學生吃發泡水鯊，是學校真實的樣態。

農委會主委陳吉仲則強調，食農教育具體落實，不只是對農民有幫助，對土地農業永續有很大幫助，例如今年鳳梨產期集中，農會辦了兩百多場鳳梨食農教育，以及學校午餐章Q政策都是食農教育重要的呈現。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，學校跟食材業者都有訂定合約，營養師每天也有驗收把關食材，符合章Q規定就可領補助。以基隆案例來說，目前檢調介入，若確實有違規、補助金冒領或偽造章Q等事實，過去的補助款也會追回，目前農委會與國教署也有校園食材登錄平台。

食農教育 農委會 基隆

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