慈濟大學併校最後一哩路6月闖關 教育部再提5大意見

本報日前報導，少子化下私立大專校院為求資源有效利用，由佛教慈濟基金會職掌的慈濟大學、慈濟科大正規畫兩校合併。四月初兩校合併計畫已獲得私校諮詢會初步通過，教育部發函學校，稱合併方向原則可行。但兩校盼於今年8月1日合併還有最後一哩路，私校諮詢會仍提出5點意見，要求學校最遲本月底回覆，力拚6月送「大學校院設立變更及停辦審議會」，審議通過後正式合併。

慈濟大學、慈濟科大合併案一走20年，有望於112學年起正式合併為一校，合併後全名慈濟大學，將繼續擔起東部醫護人才培育和醫學研究重鎮。

據本報了解，合併案4月初已獲得私校諮詢會初步通過，但私校諮詢會也於同月的月底行文學校，仍提出5點意見要求學校回覆。

教育部私校諮詢會要求，除了學校需補正校務會議事項外，也要求學校規畫合併後超額的通識教師，得依其意願選擇歸屬系所，並提出增進教師專業能力以維護教學品質；也要求學校釐清合併後教師評鑑與升等制度，以及學術、技職教育雙軌發展的長期規畫。

私校諮詢會也指出，兩校合併後教師員額和系所招生不宜跨學術、體制任意調整；也不應以合併後增設系所或以校務發展為由申請補助併校經費，但設有有相關規範可申請審核。

教育部說，慈濟學校財團法人已經於5月18日函復，重點說明慈濟大學與慈濟科技大學兩校合併後，仍將維持高教與技職教育雙軌發展之目標；兩校合併初期教師評鑑與升等制度各依原校規定辦理，原招生管道及教師員額並予維持，以維護教學品質暨學生受教權益。

教育部指出，合併案將續提「大學校院設立變更及停辦審議會」審議。據了解，教育部6月初將召開相關會議，屆時若最終審議通關，學校即能如期合併。