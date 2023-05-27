快訊

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

侯友宜高雄見面會 「南部最有力助選員」現身相挺

貼文惹議道歉了！ 再睡五分鐘指「南部水質異常」遭網友出征揪1疑點：為何只部分停賣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慈濟大學併校最後一哩路6月闖關 教育部再提5大意見

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
花蓮慈濟大學和慈濟科大預計今年8月合併。圖／慈濟大學提供
花蓮慈濟大學和慈濟科大預計今年8月合併。圖／慈濟大學提供

本報日前報導，少子化下私立大專校院為求資源有效利用，由佛教慈濟基金會職掌的慈濟大學、慈濟科大正規畫兩校合併。四月初兩校合併計畫已獲得私校諮詢會初步通過，教育部發函學校，稱合併方向原則可行。但兩校盼於今年8月1日合併還有最後一哩路，私校諮詢會仍提出5點意見，要求學校最遲本月底回覆，力拚6月送「大學校院設立變更及停辦審議會」，審議通過後正式合併。

慈濟大學、慈濟科大合併案一走20年，有望於112學年起正式合併為一校，合併後全名慈濟大學，將繼續擔起東部醫護人才培育和醫學研究重鎮。

據本報了解，合併案4月初已獲得私校諮詢會初步通過，但私校諮詢會也於同月的月底行文學校，仍提出5點意見要求學校回覆。

教育部私校諮詢會要求，除了學校需補正校務會議事項外，也要求學校規畫合併後超額的通識教師，得依其意願選擇歸屬系所，並提出增進教師專業能力以維護教學品質；也要求學校釐清合併後教師評鑑與升等制度，以及學術、技職教育雙軌發展的長期規畫。

私校諮詢會也指出，兩校合併後教師員額和系所招生不宜跨學術、體制任意調整；也不應以合併後增設系所或以校務發展為由申請補助併校經費，但設有有相關規範可申請審核。

教育部說，慈濟學校財團法人已經於5月18日函復，重點說明慈濟大學與慈濟科技大學兩校合併後，仍將維持高教與技職教育雙軌發展之目標；兩校合併初期教師評鑑與升等制度各依原校規定辦理，原招生管道及教師員額並予維持，以維護教學品質暨學生受教權益。

教育部指出，合併案將續提「大學校院設立變更及停辦審議會」審議。據了解，教育部6月初將召開相關會議，屆時若最終審議通關，學校即能如期合併。

慈濟 教育部 教師員額

延伸閱讀

南投少子化嚴重 議員要求縣府檢討與鄰近學校一起併

陳明通學倫案 台大校長陳文章證實昨有討論 就看檢舉人是否願意公開

棒球名校仁義高中停招起死回生？私校退場條例上路重新復招2班90人

退場校地蓋社宅？教育部評估中州科大等4校

相關新聞

肌萎症國中生吳冠庭獲總統教育獎 與父母並獲慈孝家庭楷模

嘉義市國際家庭日慶祝活動暨慈孝家庭楷模表揚，上午在蘭潭國中活動中心登場，市長黃敏惠表揚13組國小、6組國中、1組高中，雲...

提升全民防衛技能 新北37所高中職2萬名學生實彈射擊

新北市教育局4、5月間辦理「全民國防教育實彈射擊體驗活動」，37所高中職、逾兩萬名學生輪流到六六旅大崗靶場首次操作真槍實...

學校午餐是食農教育具體實踐？業者籲：該深究檢討了

食農教育法公布實施一周年，各地不少活動都打著「食農教育」名號，但其實本質早已偏離；農委會宣傳學校午餐國產食材章Q食材超過...

慈濟大學併校最後一哩路6月闖關 教育部再提5大意見

本報日前報導，少子化下私立大專校院為求資源有效利用，由佛教慈濟基金會職掌的慈濟大學、慈濟科大正規畫兩校合併。四月初兩校合...

南投少子化嚴重 議員要求縣府檢討與鄰近學校一起併

南投縣國小6年前不再併校，縣議員陳淑惠認為，有鄰近兩所國小，只有9人、12人，但兩校每年經費近4千萬元。現在少子化，應檢...

棒球名校仁義高中停招起死回生？私校退場條例上路重新復招2班90人

嘉義市棒球名校、私立仁義高中110學年度停招，學校沒有學生，剩下校長及6名教職員，學校停招不停辦，私校退場條例上路，去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦