南投少子化嚴重 議員要求縣府檢討與鄰近學校一起併

南投縣國小6年前不再併校，縣議員陳淑惠認為，有鄰近兩所國小，只有9人、12人，但兩校每年經費近4千萬元。現在少子化，應檢討是否整併，才能給學生足夠的教育資源。縣長許淑華說，如果學校距離不遠，在家長和地方同意，縣府會通盤討論鄰近小校是否併校。

南投縣國小130多所國小，6班以下小校超過6成，從107年起「一人成班」，停止廢校、併校，保障偏鄉學童在地學習，但僧多粥少導致缺乏經費維護，不少學校都出現校舍或設備缺乏維護，成為另一種教育困境。

縣議員陳淑惠說，南投縣6年前為了併校，縣府和家長彼此拉鋸，最後對學生安置有完善配套，並補助學生交通費用，完成併校。不過，國姓鄉有兩所國小在同一村，學生人數只有9人、12人，但兩校一年經費就將近4千萬元，未來學生數還會下降，是否還要花費高額經費，卻無法提供完善的教育環境，縣府應該重新檢討。

縣議員林憶如也提醒，小校學生缺乏同儕互動和競爭，國小時很輕鬆，升上國中後，面臨競爭可能適應不良甚至產生挫折，也需納入考量。

許淑華說，少子化對教育是艱困挑戰，南投地廣人稀廣大，偏遠學校有存在必要，照顧偏鄉學生受教權，早期偏鄉都是「阿嬤帶孫、阿公載孫」，學校併校問題在交通，因此以接駁或補助交通費，解決併校後的學生安置，同時發展特色教學。

但每個學校因位置、學生人數等因素，難以維持小校模式，加上現在年輕家長也擔心孩子在小校沒辦法獲得充足教學資源，可以重新討論鄰近小校是否重新整併。她會請教育處整理全縣鄰近國小資料，確認能以交通補助等方案協助學童安全上放學，優先保障學生受教權前提下，和家長、學校一起討論，避免求快心切衍生新問題。