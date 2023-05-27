提升全民防衛技能 新北37所高中職2萬名學生實彈射擊

新北市教育局4、5月間辦理「全民國防教育實彈射擊體驗活動」，37所高中職、逾兩萬名學生輪流到六六旅大崗靶場首次操作真槍實彈、體驗模擬戰場感受，藉此增進對全民國防教育的認識，並提升全民防衛技能。

教育局長張明文表示，全球局勢丕變突顯全民國防教育的重要性，而實彈射擊體驗活動更是年度必備課程。學生必須完成6小時實彈射擊準備教育的專長複訓，以熟悉射擊流程。系列課程將讓學生不僅感受到射擊的震撼感，更能激發全民國防意識。

光復高中學生謝亞恩說，在歷經臥射預備、開保險到實際扣引扳機射擊的過程，震耳欲聾的槍聲迴盪在耳邊，深刻省思到「自己的國家、自己保衛」的重要性。錦和高中學生吳定綸說，射擊時後座力和槍聲交互衝擊，經歷難忘經驗體認全民防衛重要性。