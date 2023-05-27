快訊

一個月禁用手機和科技 美大學課程能讓你從生活頓悟？

五億高中生案 賴母又被起底偷香蕉辯稱要養兒、養公公

棒球名校仁義高中停招起死回生？私校退場條例上路重新復招2班90人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
停招棒球名校仁義高中，在私校退場條例上路後，重新復招2班共90人。記者魯永明／攝影
停招棒球名校仁義高中，在私校退場條例上路後，重新復招2班共90人。記者魯永明／攝影

嘉義棒球名校、私立仁義高中110學年度停招，學校沒有學生，剩下校長及6名教職員，學校停招不停辦，私校退場條例上路，去年向教育部申請今年復招獲准，下月國中會考成績公布，擬招收普通班、餐飲科各1班共90人，仁義能否起死回生受注目。

國立東石高中承辦今年度嘉義區高中職校免試升學，東石高中說，今年報名會考國三畢業生有6000多人，嘉義區公私立高中職校共提供7000人多名額，供過於求逾千人，其中停招的私校仁義高中復招2班共90人。

仁義如何招生能否招滿額？引人關注，仁義校長藍聖博說，學校停招不停辦，去年向教育部國教署提出112學年復招計畫，獲教育部同意招收普通科、餐飲科各1班，每班45人，招收對象培訓棒球、籃球運動學生選手為主，已接洽運動選手，以嘉義縣市為主，還有外縣市學生。

藍聖博表示，私校退場條例上路後，停招一段期間不復招，很快會被教育部令停辦，校產恐不保，董事會努力改善校務，決定復招，招收學生正常上課，增聘教師，

創校超過一甲子仁義高中，曾是培養棒球選手搖籃，曾聘請中華職棒史上第一個投手三冠王的宋肇基（現名李德賢）擔任教練，去年向教育部申請停招，學生紛紛轉校，還一度傳出學校沒聘到老師，孩子只能天天到校練球，事後學校加碼請2名約聘教師，另有專任體育科、資處科2名老師。

少子化衝擊，近幾年嘉義區部分高中職校紛紛退場，包括大同商專、協志工商、弘德工商，另同濟中學停辦國中部；興華中學、宏仁女中被教育部列專輔學校，兩校董事會挹注經費資源轉型，向教育部申請解除專輔。

教育部 嘉義 停招 棒球

延伸閱讀

退場校地蓋社宅？教育部評估中州科大等4校

環球科大專輔改善5月31日到期 校方：有1團體有意願承接

準公幼違規者眾經費仍直逼公幼 教育團體批：反客為主

撐不下去？ 苗栗縣賢德工商申請「停招」 確定熄燈

相關新聞

台大生連署反歧視 明天下午集結促校方面對

台大接連發生兩起社會關注的學生涉嫌歧視事件，多名學生組成「台大原住民學生反歧視小組」，明天將在校園集結，展開「台大學生反...

棒球名校仁義高中停招起死回生？ 私校退場條例上路重新復招2班90人

嘉義市棒球名校、私立仁義高中110學年度停招，學校沒有學生，剩下校長及6名教職員，學校停招不停辦，私校退場條例上路，去年...

陳明通學倫案結果不公開 台大將函覆檢舉人

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，其指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢...

準公幼違規多 教育部遭批未把關

根據全國教保資訊網統計，從二○一九年至今年為止，全國幼兒園違規受裁罰案例約一千七百件，其中絕大多數為私幼。立委王婉諭表示...

林智堅、鄭文燦論文抄襲…陳明通安全下莊？台大校教評會今有結論

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，其指導教授、前國安局長陳明通也由學倫...

一個月禁用手機和科技 美大學課程能讓你從生活頓悟？

許多人都知道美國耶魯大學有一門「快樂」課，想修的學生大排長龍；可能很少人知道，同屬常春藤的美國賓州大學也有一門大排長龍的課，名叫「從容生活」（Living Deliberately）。不同的是，修「從容生活」的學生必須做到看似難如登天的要求：一個月不說話且放下手機，過類似修道院生活。美國學界現在有人認為，在社群媒體氾濫、ChatGPT捲起大浪之際，高等教育機構應仿效「從容生活」課，辦得更像修道院，協助學生專注思索教育的意義和人的終極價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦