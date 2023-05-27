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準公幼違規多 教育部遭批未把關

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

根據全國教保資訊網統計，從二○一九年至今年為止，全國幼兒園違規受裁罰案例約一千七百件，其中絕大多數為私幼。立委王婉諭表示，準公幼上路四年來，經費愈編愈多，但遭裁罰的私幼業者中約四成為準公幼，質疑教育部未做好品質把關；教團則批評，準公幼的財務監督、績效考評難掌握，要求教育部回歸以公幼為主的教保政策。

教育部二○一八年推出準公幼政策，由政府和私立幼兒園簽約並提供補助，家長每月繳費不超過三千五百元，盼提升平價教保機制。

但王婉諭表示，不少準公幼業者開設英語、才藝等課程再向家長多收費，這也是準公幼違規裁罰案由第一名，家長若不願參與，園所多將不參與的孩童安置到另一處，實則無法兼顧托育品質。

王婉諭表示，準公幼至去年政府補助經費已達一○七億元，直逼公幼編列的一一六億元，可見準公幼已非過渡或輔助，有違當初設定方向。

全教總幼教委員會主委楊逸飛指出，目前平價教保和一般教保的數量比約為六比四，算符合家長期待，教育部應停止衝量，回歸以公幼為主的幼教政策。高雄市公立幼兒園主任楊麓潔則說，教育部應讓準公幼、公幼、非營利幼兒園三者共好，並維持一定品質。

教育部回應，若準公幼業者違反法令，縣市政府可視情節解除契約。而準公幼是平價教保的一環，作業要點有優先招收需要協助幼兒的規定，且招生簡章須備查，會請地方政府研議優化招生作業。

公幼 教育部 幼兒園

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