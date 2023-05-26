林智堅、鄭文燦論文抄襲…陳明通安全下莊？台大校教評會今有結論

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，其指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。台大日前已召開所級、院級教評會，今（26）日再度召開校級教評會，已由教評會作出決議，但台大表示將直接函覆檢舉人。

去年學倫案爆發後，陳明通隨即向台大辦理退休，但其因學倫案已遭外界檢舉，仍必須經由學倫審定會、學校教評會調查。

過去外傳陳明通欲於教評會上捍衛退休金，但台大國發所澄清，系所無權限審核教師能否退休，退休權責更不在教評會，教評會討論內容為「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」，相關決議會送交院方。

四月底社科院已召開院級教評會，陳明通亦偕同律師一同出席，但會前均未回應媒體提問，列席後僅不到20分鐘就離場。

台大今天召開最終校級教評會，但台大僅表示校教評會為合議制，共由35位校內教師擔任委員，教師評審會議是依法辦理涉及教師權益審議事項。教評會決議審議結果，若有必要會依規定報教育部；另學倫案件，由學倫會函復檢舉人。

台大也表示，教師懲處案件尚包含許多教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個人資料保護法的疑慮。