快訊

與馬英九會面請益台海關係 侯友宜：對和平繁榮永續同樣堅持

日本長野縣攻擊案釀4死 目擊者憶恐怖過程：凶嫌殺警後淡定離開

林智堅、鄭文燦論文抄襲…陳明通安全下莊？台大校教評會今有結論

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陳明通向台大申請退休，教育部表示，在台大學倫案審議完畢前，教育部不會核准退休案。圖／聯合報系資料照
陳明通向台大申請退休，教育部表示，在台大學倫案審議完畢前，教育部不會核准退休案。圖／聯合報系資料照

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，其指導教授、前國安局陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。台大日前已召開所級、院級教評會，今（26）日再度召開校級教評會，已由教評會作出決議，但台大表示將直接函覆檢舉人。

去年學倫案爆發後，陳明通隨即向台大辦理退休，但其因學倫案已遭外界檢舉，仍必須經由學倫審定會、學校教評會調查。

過去外傳陳明通欲於教評會上捍衛退休金，但台大國發所澄清，系所無權限審核教師能否退休，退休權責更不在教評會，教評會討論內容為「陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案」，相關決議會送交院方。

四月底社科院已召開院級教評會，陳明通亦偕同律師一同出席，但會前均未回應媒體提問，列席後僅不到20分鐘就離場。

台大今天召開最終校級教評會，但台大僅表示校教評會為合議制，共由35位校內教師擔任委員，教師評審會議是依法辦理涉及教師權益審議事項。教評會決議審議結果，若有必要會依規定報教育部；另學倫案件，由學倫會函復檢舉人。

台大也表示，教師懲處案件尚包含許多教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個人資料保護法的疑慮。

台大 陳明通 國安局 林智堅 鄭文燦 論文抄襲 教育部

延伸閱讀

台灣應儘量避免戰爭 邱國正直言：一旦開打真的很慘

台大學倫案審查公開度遭疑 立委轟教育部「協助保密」

王鴻薇批台大要放陳明通光榮退休「道德淪喪」 台大回應了

曝陳明通下周退休 王鴻薇批：學術倫理沒處分還可拿錢

相關新聞

林智堅、鄭文燦論文抄襲…陳明通安全下莊？台大校教評會今有結論

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，其指導教授、前國安局長陳明通也由學倫...

台大生連署反歧視 明天下午集結促校方面對

台大接連發生兩起社會關注的學生涉嫌歧視事件，多名學生組成「台大原住民學生反歧視小組」，明天將在校園集結，展開「台大學生反...

環球科大專輔改善5月31日到期 校方：有1團體有意願承接

教育部去年9月公告環球科技大學列為專案輔導學校，改善期限將於5月31日到期。環球科技大學校長沈健華表示，目前有1個團體表...

一個月禁用手機和科技 美大學課程能讓你從生活頓悟？

許多人都知道美國耶魯大學有一門「快樂」課，想修的學生大排長龍；可能很少人知道，同屬常春藤的美國賓州大學也有一門大排長龍的課，名叫「從容生活」（Living Deliberately）。不同的是，修「從容生活」的學生必須做到看似難如登天的要求：一個月不說話且放下手機，過類似修道院生活。美國學界現在有人認為，在社群媒體氾濫、ChatGPT捲起大浪之際，高等教育機構應仿效「從容生活」課，辦得更像修道院，協助學生專注思索教育的意義和人的終極價值。

教團「噴鈔機」諷準公幼撒幣政策 教部：違規者可解約

準公共化幼兒園政策上路滿四年，但獲得教育部補助經費愈來愈多，教育團體質疑是反客為主，已影響公立幼兒園。全國幼教產業工會理...

狂賀二林高中教育3朵姐妹花 連3年獲杏壇芬芳獎

彰化縣立二林高中英文教師許藍尹得到今年教育部杏壇芬芳獎，寫下杏壇芬芳獎一連3年獎落二林高中的殊榮，3位老師都有超過10年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦