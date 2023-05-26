教團「噴鈔機」諷準公幼撒幣政策 教部：違規者可解約

準公共化幼兒園政策上路滿四年，但獲得教育部補助經費愈來愈多，教育團體質疑是反客為主，已影響公立幼兒園。全國幼教產業工會理事長許文菁今（5/26）也表示，準公幼已影響公幼招生，更導致許多縣市減少公幼教師和教保員招考名額，嚴重影響到教保人員工作權；且政府以各種名目補助準公幼業者，補助金額過高，恐有圖利之嫌。

全國幼教產業工會今天表示，準公幼是以政府補助私立幼兒園業者，在0到6歲國家養的政策前題下，補助家長育兒費用無可厚非，在公幼名額不足前題下，以準公幼暫時扮演公共化角色雖是一個辦法，但準公幼審核寬鬆，導致全國教保資訊網資訊指出，評鑑未過的準公幼比例並不低。

許文菁指出，準公幼申請條件過於寬鬆，幾乎和幼兒園立案最低標準一致，卻可獲得政府大量補助，幾乎能只能「撒錢」來形容。

全國幼教產業工會理事林杏妃則表示，準公幼政策下，政府補助家長學費，還有各項名目的補助款可發給學校，包括每年的設備補助、親職講座、課程輔導以及調薪補助費、園務營運費等，均被業者當成「福利」，又準公幼每年收支都未公開，各地仍頻開設新的準公幼園區，合理懷疑是一條賺錢的康莊大道。

面對今天多個教育團體輪番檢討教育部準公幼政策，教育部表示，準公幼每三年為一期，機制將於113年8月進入第3個期程，將持續蒐集各方意見。若有準公幼違反法令，縣市政府可視情節解除契約，以確保幼兒及家長的權益。

教育部也提到，準公幼是平價教保服務的一環，作業要點有優先招收需要協助幼兒的規定，且招生簡章須備查，會請地方政府研議優化招生作業。

教育部也強調，多年來亦持續補助公幼充實及改善教學環境設施設備；給予準公共幼兒園設備等補助，是希望透過環境的營造及人員的穩定，讓幼兒獲得適當的學習環境。