準公幼違規者眾經費仍直逼公幼 教育團體批：反客為主

全國教師工會總聯合會今天召開記者會指出，教育部長潘文忠過去承諾，公幼才是幼教政策主軸，準公共化幼兒園只是補充公幼之不足。但準公幼上路四年來不僅經費愈編愈多，且財務監督、績效考評等難掌握，全教總質疑，幼教現場已反客為主、以準亂真，要求教育部回歸以公幼為主的教保政策。

為應對少子化，教育部盼提升平價教保機制使家庭兼顧工作與托育，於是於2018年推出準公共幼兒園政策，由政府和私立幼兒園簽約、提供補助，家長每月繳費不超過3500元，讓無法進入公幼的家長也享有平價教保。

全教總理事長侯俊良指出，準公幼上路四年來，經費從起初編列的30億陸續提升，至去年已快要超過公幼整體經費，違背過去潘文忠提出的準公幼僅是「補助性質」一說。

立委王婉諭則指出，準公幼上路以來財務監督、績效考評等問題一直無法改善，根據全國教保資訊網統計，全國幼兒園因違規受裁罰的案例約1700件，絕大多數為私幼業者，遭裁罰的私幼業者中約四成是準公幼，等於每5間違規的私幼業者中就占兩間。

若分析準公幼的違規樣態，王婉諭指出，第一名即為超收學費，園所巧立名目開設英語、才藝等課程再向家長多收費；若家長不願孩童參與，則園所多將不參與的孩童安置到另一處，實則無法兼顧托育品質。

王婉諭說，準公幼至2022年政府補助經費已達107億，直逼公幼編列的116億，可見準公幼完全不是教育部口中的過度或輔助，而是快要超過公幼，有違當初設定的方向。究竟過度、輔助要到何種程度，以及品質如何把關，需要教育部積極面對。

高雄市公立幼兒園主任楊麓潔則指出，近年公幼若面臨設施不足多要排隊申請補助，甚至3至5年才能申請一次，申請還不一定核准，導致公幼教師領少少的錢，還要自己負擔處理修繕桌椅等設備。「教育部心中到底有沒有公幼，還是要以準亂真？」教育部應讓準公幼、公幼、非營利幼兒園三者共好，並維持一定品質，呼籲教育部即刻盤點幼教現況。

全教總幼教委員會主委楊逸飛指出，教育部應該出來說明準公幼的定位，且目前平價教保和一般教保的數量比已約為六比四，算符合家長期待，教育部應停止衝量，回歸以公幼為主的幼教政策。