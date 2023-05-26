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影／每月只要1500元！台中海線首座社宅公托開幕 40名額爆滿
台中市梧棲區第3座公托「梧棲三民托嬰中心」今由台中市長盧秀燕揭幕，三民社宅是海線首座社會住宅，社宅內除公托外，還有身障小作所和長者的長照服務以及社會福利站，是擁有全齡照顧的社會住宅，提供市民全齡完備的福利服務。盧說，公托月費7000元、政府補助5500元，等同家長只需負擔1500元，品質好又划算，名額爆滿。
盧秀燕致詞表示，台中市有29個行政區，她上任前只有5座公托，而梧棲一座都沒有，她上任後公托由5座增至34座，收托914位嬰幼兒；今天開幕的三民托嬰中心是梧棲安仁、梧棲草湳公托後，梧棲的第3座公托。
盧也強調，爸媽的心聲她聽到了，接下來「公托倍倍增」將開辦至60座，預計收托人數將達到現在的兩倍，且台中家長育兒負擔「六都最低」，相信能幫助更多年輕爸媽在台中成家立業。
社會局長廖靜芝指出，4年多來市府力推平價生養，公托月費7000元，政府補助5500元，等同父母每月支付1500元，為全台最低，生育津貼更由1萬元，加碼到2萬元。
梧棲三民托嬰中心位在梧棲三民社宅，社宅以全齡照顧為目標，提供梧棲地區居民更完整的福利服務。
社會局表示，三民托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照護40名0至2歲幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。
三民托嬰中心表示， 40位嬰幼兒名額爆滿，昨天已進行完抽籤，接下來將依照年齡層分為小、中、大共3班，規劃幼童日托所需照護。
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