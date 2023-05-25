全教總調查：逾七成師認為新課綱負擔重 遭升學主義綁架

全國教師工會總聯合會今年3月26日至4月20日間，以google表單置於全教總的官方網站，透過各項網路方式請學校教師填答，共計回收1600份有效問卷，詢問教師對108課綱整體看法、教學現場觀察等。整體而言，將近六成教師認同新課綱實施方向正確，但也有超過七成以上的教師認為新課綱造成師生負擔過重，甚至可能導致基本學力低落，或仍遭升學主義綁架。

全教總分析指出，整體而言，達59.7%教師認同108新課綱實施方向正確，54%教師認同課綱內容符合社會未來的需求，48.7%的教師認為新課綱實施對台灣教育有所貢獻。

然而對於新課綱整體規劃是否具合理性，卻呈現正反意見相當。全教總指出，超過5成以上的普高老師不認同108課綱整體規劃具合理性，也展現在普高老師認為「未獲得足夠資源」且「師生負擔過重」的高比例上。

有關新課綱應加強的部分，全教總指出，教師還是普遍認同新課綱並未改變家長「成績至上」的升學主義風氣，亦憂心彈性課程、自主學習課程上學生缺乏學習動機。超過七成以上的教師認為新課綱造成師生負擔過重，卻不見得能提升學學生習成效與學習動機，且可能造成基本學力低落，要求應重新檢討課綱。

但依據開放題作答，全教總也表示，可看出教師們認為新課綱最成功之處在於讓學生有多元適性的課程、彈性的規劃，以利學生進行自我探索與自主學習，並將學習的軌跡記錄在學習歷程檔案中。

全教總也指出，教師們反應，最需要跨領域教學協作、生活經驗教材、多元評量工具等協助，各學科中心應積極發展相關教案與教具。且教師多認為增能方式以「社群共備」為大宗；研習的方式，以「實體教學分享」為主。教師們特別提到，希望的是能「實際、立刻」上手的教學分享或社群共備，而非由上而下的KPI研習。

全教總建議，教育部應給教師自主組成的專業社群更多經費與支持，讓教師專業得以發揮，才能有效因應新課綱。