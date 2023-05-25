自殺死亡率連5年上升 學者：惡質校園文化成壓垮學生主因

立法院教育及文化委員會今召開「兒少自殺原因回溯調查機制」公聽會，邀請教育部、衛福部及學者專家討論預防兒少自殺。與會學生代表、學者多指出，現行運作的三級輔導機制仍有待改善，且自殺防治更應徹底檢討校園文化，如強制寫自述書、濫用記過機制等，都可能是壓垮學生的最後一根稻草。

衛福部統計0至24歲自殺死亡率連續5年上升，且2021年達261人，占全年齡層自殺死亡人數的7.2％。衛福部表示，長期而言我國0至17歲兒少自殺死亡人數微幅增加。而教育部數據也指出，2021年學校通報學生自傷自殺人數40人、2022年則為35人。

教育部政務次長林明裕表示，教育部已訂定「校園學生自傷三級預防工作計畫」，有效推動各級學校執行初級預防發展性輔導、二級預防介入性輔導，以及三級處遇性輔導等預防工作模式。若需建立兒少死因回溯機制，教育部將全力配合衛福部。

但列席學生代表聞英佐指出，現行三級輔導機制有很大的改善空間，如於初級發展性輔導階段，教師其實不太知道學生的心理狀態、對學生掌握度低；進入二級時則會發現，很多需幫助的學生其實不相信輔導人員會保密，其可能轉述班導師，反而讓導師公開在課堂咎責，造成當事人更多困擾，也導致學生多不欲尋求協助。

聞英佐也談到，校園文化是影響學生心理的大宗因素，如部分私立學校仍存有違反人權的校規，高壓文化累積已久，此時若又無運行得當的協助資源，都會導致當事人難以承受。

台中市學生輔導諮商中心督導劉貞芳也指出，過去曾發生過欲提供學生三級輔導機制但家長卻拒絕，教學現場發現，很多被霸凌的學童反而是家長拒絕輔導介入，在於怕子女被調查，或認為輔導可能損其權益，執行面上還有很多努力空間。

人本教育基金會執行長馮喬蘭則認為，應把校園文化納入防治考量，過去如崇明國中至近期的豐原高中案等，校園文化因素占絕大多數，且學校將自我反省當作懲處一環，不少個案被強制寫自述書；學校亦有濫用懲處的狀況，未給予糾正就將學生記過，如豐原高中一案即可見學生遭濫記警告，長期處於壓力狀態；學校輔導機制也有問題，如學生已有輕生念頭，但相關師長卻說不用、不需要輔導，都是主管機關應正視的問題。

馮喬蘭指出，很多自殺個案雖有調查報告，但始終未檢視系統問題、對校園文化也不夠理解。以澳洲為例，相關職責單位須提出個案觀察到的保護、虐待，甚至少數民族等問題，再交由一個機構綜整，對一案才能做出完整的剖析。

立法委員王婉諭表示，兒少自殺通報案件五年來飆升、死亡數更成長1.65倍。青少年走向絕路，除了情感、人際生活外，也涉及家庭教育等層面，台灣的家庭教育多教導孩童要隱忍情緒、不應有情緒起伏，導致學童潛意識上已養成不能對事情有所感受、不能表達情緒。

王婉諭談到，教學現場輔導人力仍不足，2018至2019年間，尋短的個案中高達七成未接觸校內輔導，可見輔導資源和學生需求落差慎大，除了五年依法檢討外，也要改善專業輔導人力不足、解決無法聘滿的問題。

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