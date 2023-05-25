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撐不下去？ 苗栗縣賢德工商申請「停招」 確定熄燈
苗栗縣私立賢德工商經教育部多次召開退審會，自去年9月間列為專案輔導學校後，學生及家長信任度下滑，校方董事會也考量年年辦學虧損，今年3月提出停招，上月底獲教育部同意，近日校方已開已規畫輔導學生轉學事宜。
位在通霄鎮的賢德工商，學生多是來自在地海線國中生為主，但因少子化嚴重，學生數驟減。根據通霄戶政事務所統計，今年初自4月底為止，出生新生兒28人，但死亡除戶有180人，人口老化也很嚴重，技職學校辦學日趨艱困已成事實。
賢德工商校長李培中表示，民國60年創校至今，目前學校僅剩開辦汽修及餐飲科，每年級各兩班，今年三年級15名學生順利畢業後，有四個班級共40多名學生需要辦理轉學。初步規畫汽修科學生轉介到竹南中興工商及大甲致用工商，餐飲科學生則轉至龍德家商。
他說，董事會為了止損，確定要「熄燈」後，一開始於今年初申請停辦，但期程較長，隨後於3月申請停招，上月底已獲教育部同意，6月2日舉辦畢業典禮，也成為最後一屆畢業生。
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