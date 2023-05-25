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台大生連署反歧視 明天下午集結促校方面對

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大接連發生兩起社會關注的學生涉嫌歧視事件，在校生組成反歧視小組發動連署等活動，要求校方正視。圖為台大校門口。本報資料照片
台大接連發生兩起社會關注的學生涉嫌歧視事件，在校生組成反歧視小組發動連署等活動，要求校方正視。圖為台大校門口。本報資料照片

台大接連發生兩起社會關注的學生涉嫌歧視事件，多名學生組成「台大原住民學生反歧視小組」，明天將在校園集結，展開「台大學生反歧視行動」。反歧視小組說，杜絕校園歧視不僅是被動處理單一事件，校方應承諾提出改善現況的具體作法，並有責任積極營造友善的教育環境。

台大學生會日前在言論自由月活動，出現「火冒4.05丈」布條，影射原住民族於升學管道上的加分制度，引發校內原住民學生不滿，學生會對此公開道歉。未料數天後，台大經濟學系學生會正副會長選舉公報上，有一組候選人的16項政見多元歧視，更引起輿論譁然，兩名闖禍的學生也先後道歉。

「臺大原住民學生反歧視行動小組」臉書粉專表示，近來台大歧視爭議不斷，從台大學生會言論自由月歧視爭議，到經濟系學會候選人歧視政見 ，揭開大學校園不願面對的歧視現況。

反歧視小組表示，為使校方重視校園內對原住民歧視的言論與行為，已舉辦為期一周「歧視歸零膏」系列短講， 要求校方提出改善原住民族歧視的具體辦法。

台大23日發聲明，認同校方應秉持反歧視的立場，將建置相關制度推動零歧視校園。反歧視小組說，持續對校方呼籲，台大應對於此次爭議的政策制度進行澄清，向社會大眾說明加分制度與外加名額對原住民學生的汙名影響，避免將原住民學生處境一般化處理。

反歧視小組明天下午1時10分，將在台大行政大樓前廣場，號召台大學生共同集結，展開「去汙名、反歧視、挺原民」行動，喊出「全民原教、族群平等」。明天下午2時向學校交反歧視意見書與連署書。

反歧視小組明天下午號召台大學生共同集結，展開「去汙名、反歧視、挺原民」行動。圖／取自「臺大原住民學生反歧視行動小組」臉書粉專
反歧視小組明天下午號召台大學生共同集結，展開「去汙名、反歧視、挺原民」行動。圖／取自「臺大原住民學生反歧視行動小組」臉書粉專

台大 原住民 大學生

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