公幼拚延托率 大砍教保員鐘點費

以往公立幼兒園下午四點即放學，為符合雙薪家庭工作型態，公幼近期辦理課後留園至傍晚六時，卻僅台南市承諾，公幼教保員延托時段可領每小時三百元鐘點費，更多縣市反砍教保員鐘點費，以減輕家長負擔費用名義吸引家長，讓教育團體痛批本末倒置。

全教總幼教委員會主委楊逸飛指出，縣市政府強調公立幼兒園課後留園開辦率，部分公幼園所的家長並無課後留園需求，演變成地方縣市拜託家長將孩童送交課後留園，但受限於公幼課後留園無補助，只能向家長收費，代表參加留園人數愈多，收費愈便宜。

楊逸飛談到，若留園人數不足又想吸引家長，只好降低教保員課後留園時間的鐘點費；正常的鐘點費應為四百元，他卻聽聞不少壓縮至二百元或更低的案例，淪為地方政府一昧追求公幼課後留園開辦率，為開而開的狀況。

台南市永康區一所公幼主任陳韻如指出，台南市為鼓勵公幼開辦課後留園服務，也保障教保員留園時段每小時三百元鐘點費，但園所仍面臨部分困境，如偏遠地區園所較難覓得課後班師資，呼籲各縣市除補足教學人力資源外，也保障教保員鐘點費。

黃姓家長說，不需延托的家庭都有祖父母等後援，但雙薪家庭若無後援，需在六點前離開辦公室接小孩，難度很高，公幼留園時間若延至六點半、七點，對多數家長更有彈性；增加部分費用很合理、也願支付，費用應回饋給教保員，不要導致家長既無彈性時間接孩子，教保員也不滿，恐會演變雙輸、多輸局面，對小孩也無助益。

教育部說，公幼教師及教保員均屬編制內人員，政府訂有薪資支給基準，該類人員於超出工時所提供課後留園服務，教保員得額外支領加班費，並不得低於勞基法最低規範，教師得額外支領地方政府所定的鐘點費。