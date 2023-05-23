縣市拚公幼課後留園率 家長少收費改砍教保員鐘點費

過去公立幼兒園下午4點即放學，但為符合雙薪家庭工作型態，公幼近期也辦理課後留園至傍晚6時。但目前僅台南市承諾，公立幼兒園教保員延托時段可領每小時300元鐘點費，更多縣市則是以砍教保員鐘點費，減輕家長負擔費用，進而吸引家長。但教育團體認為，縣市政府為追求公幼課後留園開班率不和家長多收錢，卻演變成砍教保員鐘點費，本末倒置。

全教總幼教委員會主委楊逸飛指出，縣市政府強調公立幼兒園課後留園開辦率，但部分園所家長其實沒有課後留園需求，於是演變成地方縣市拜託家長將孩童送交課後留園，但也因公幼課後留園無補助，唯一經費來源就是向家長收費，代表參加留園的人數愈多，收費才會愈便宜。

楊逸飛談到，但若留園人數不足又想吸引家長，只好淪為降低教保員課後留園時間的鐘點費，正常的鐘點費為400元，但聽聞過不少案例，多壓縮至200元，甚至200元以下者均有。

楊逸飛也指出，縣市政府一昧追求公幼課後留園開班率並不洽當，如部分偏鄉或小校家庭多有祖父母支應，卻還是被縣市政府逼迫開設課後留園班，形同為開而開。

台南市永康區一所公幼主任陳韻如指出，台南市為鼓勵公幼開辦課後留園服務，也保障教保員留園時段每小時300元鐘點費，但園所仍面臨部分困境，如偏遠地區園所較難覓得課後班師資。呼籲補足教學人力資源外，也要保障教保員鐘點費。

高雄市公立幼兒園主任楊麓潔則說，政府不補助公幼開辦課後留園、寒暑假留園，相較於私幼性質的準公幼，兩者形同差別待遇，教育部應擬定政策，而非讓公幼現場降低教保員鐘點費，否則家長和孩童恐會付出更高的學習成本，建議應補助公立幼兒園課後、寒暑假留園等費用。

一名楊姓家長則指出，許多不需延托的家庭都有祖父母等後援，但雙薪家庭若無後援，需在六點前離開辦公室接小孩，難度很高，若公幼延托時間可以延長至六點半，對多數家長而言較彈性；若因而增加部分費用很合理也願意支付，更期望支付的費用回饋到教保員，不要導致家長既無彈性時間可接孩子，教保員也不滿，豈不是雙輸、多輸。

高雄市教育局表示，市內公立幼兒園將於今年七月起延長照顧服務，一人即開班，每小時收費不超過50元，經費差額由市政府補助，降低家長經濟負擔。此外，延長照顧服務人員鐘點亦調高為每小時300至400元，並提高其敘獎額度，以此鼓勵公幼教保服務人員提供延長照顧服務。