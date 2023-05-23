公幼收費＋寒暑假留課竟比準公幼貴近一倍 教團諷：台灣奇蹟

有鑒於社會多以雙薪家庭為主，且多於下午五點後下班，教育部與地方政府近年積極提高公立幼兒園課後留園開辦率，但全國教師工會總聯合會今召開記者會指出，經試算，就讀公幼的家長若盼子女課後留園、參與寒暑期留課，一年下來家長平均每月負擔6000元；相較獲政府補助的準公共化幼兒園、非營利幼兒園，就讀公幼每年學費竟然貴近一倍，「堪稱台灣奇蹟。」

全教總理事長侯俊良表示，過去政府均表示，準公幼僅作為過渡公共化、提升公幼數的輔佐機制，在於公幼才是公平教育資源的根本。但隨國人家庭工作型態轉變，公幼也須配合家長需求開辦課後留園，但若將公幼學費再加入平日、暑期留課收費，一年平均需負擔每個月6000元，合計一年需負擔7.2萬。

侯俊良指出，準公幼業者一年均可獲12個月政府補助，且家長繳交的學費已包含平日、暑期留課費，家長一年每月僅需負擔3000元，一年3.6萬；同樣強調課後延托的非營利幼兒園家長每月也僅需負擔3400元，一年也才4萬零800元。相較之下公幼反而比兩者貴，更較準公幼貴了一倍。

立法委員王婉諭表示，準公幼、非營利的開辦多是用以補足公幼的不足，但公幼現行體制多是四點放學、亦放寒暑假，和雙薪家庭的工作時間不相容，演變成「家庭有後援入公幼，沒後援入準公幼」的狀況。

王婉瑜呼籲，縣市政府確實應積極開辦公幼課後留園比率，現行狀況則是開辦後家長需負擔更多，但公幼收費本應和準公幼、非營利齊平，才能真正讓家長選擇公幼，教育部應挹注合理資源，才能讓公幼真正成為國家方向。

全教總幼委會副主委楊麓潔也指出，以高雄市公幼的寒暑假課後留園為例，即使政府給予補助，家長仍要負擔約8000到1萬元，相較非營利和準公共幼兒園「矮了一大截」。教育部應要全面檢討，提高補助費用、降低補助門檻，讓公幼的家長獲得同等的待遇。

立委范雲表示，公幼、非營利、準公幼看似讓家長自由選擇，但三者相比較後卻後讓送公幼的家長產生相對剝奪感，除要求教育部改善外，教育部也應通盤檢討，全面達成幼兒園公共化的路徑為何，實務上無法一邊推動準公幼，一邊補助公幼增班；再者，若公幼開辦延托是否要從現行下午六點延伸至六點半、是否放暑假？教育部應確實釐清才能投入資源，也才能達成公幼、私幼「七比三」的理想。