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35位教師成功完成「蒙特梭利」培訓 翁章梁：公共化實驗教育將啟動

聯合新聞網／ 嘉義訊
嘉義縣政府與新北市國際兒童教育協會於111年4月開始合作，共同推動為期一年的蒙特梭利師資培訓，並成功培育出35位種子教師。 圖/主辦單位提供
嘉義縣政府與新北市國際兒童教育協會於111年4月開始合作，共同推動為期一年的蒙特梭利師資培訓，並成功培育出35位種子教師。 圖/主辦單位提供

嘉義縣政府與新北市國際兒童教育協會於111年4月開始合作，共同推動為期一年的蒙特梭利師資培訓，並成功培育出35位種子教師。為了表彰學員們辛勤付出與完成受訓任務，於112年5月20日，在美林國小舉辦了蒙特梭利師資培訓授證暨蒙特梭利教育論壇。活動中，嘉義縣縣長翁章梁與財團法人國際蒙特梭利教育基金會董事長方綉媚共同宣布，蒙特梭利公共化實驗教育將在嘉義縣展開。

蒙特梭利教學法是一種以孩子為中心、尊重孩子成長步調的教育模式，由義大利教育學家瑪麗亞．蒙特梭利博士基於西方醫學理論、經由系統化的觀察與科學方法發展而成。在這種教學模式下，教師扮演協助和啟發的角色，引導孩子在準備好的環境中學習，透過觀察、具體操作以及多元全方位的體驗形式，幫助幼兒奠基，健全人格發展。

蒙特梭利公共化實驗教育的啟動，將讓更多孩子接觸到這種教學模式，享受到更有趣、更有效的學習體驗，相信這也將成為嘉義縣推廣多元化教育新的里程碑。嘉義縣教育處表示，將持續與國內教育機構攜手合作，致力於推廣各種優質的教育模式，為嘉義的孩子們創造更好的學習機會與環境。

嘉義縣政府與新北市國際兒童教育協會於111年4月開始合作，共同推動為期一年的蒙特梭利師資培訓，並成功培育出35位種子教師。 圖/主辦單位提供
嘉義縣政府與新北市國際兒童教育協會於111年4月開始合作，共同推動為期一年的蒙特梭利師資培訓，並成功培育出35位種子教師。 圖/主辦單位提供

嘉義

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