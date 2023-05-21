獨／台大生言論涉歧視 潘文忠：不合教育理念和想法 不樂見

台灣大學經濟學系學生會官方臉書粉專昨深夜公布「112學年度正副會長選舉公報」，其中一組候選人的政見出現大量歧視字眼，引起網友砲轟。教育部長潘文忠今天表示，此選舉訴求或主張，都不合教育上的理念和想法。

教育部長潘文忠今天到台中，主持國中會考試務人員出闈的啟闈儀式，被記者問到此事看法，他表示，任何歧視的語言或主張，都不是我們樂見，台灣社會從族群到性平，大家都是一直多元尊重，彼此互相了解和尊重為主，如果以歧視方式為選舉活動的訴求或主張，都不合教育上理念和想法。

台大經濟學系學生會昨深夜公布的選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出的政見包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等16項。

台大校方表示，各級學生自治選舉都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，但言論自由如傷及社會多元族群非學校樂見。本次事件中辦理選舉的系學會已認知到政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。學校將持續關注，並視情況給予輔導。