台中5所公幼恐趕不上8月開園？教育局這樣說

台中市5所公幼原訂今年8月開學，其中大里區益民國小非營利幼兒園室內裝修工程發包中，恐趕不上開學，另有外埔非營利幼兒園，以及大雅國小附幼等4園也進入收尾階段。教育局表示，會督導學校，確保如期開園，若未能如期完工，學生受教權不受影響，將安排在原校上課。

市議員李天生說，益民非營利幼兒園與益民國小新建活動中心共構興建，經地方努力爭取，益民國小多功能學生活動中心及地下停車場工程克服疫情影響缺工缺料等困境，在今年初順利完工，並於1樓設置幼兒園。

李天生指出，益民非營利幼兒園已招生，共計有4班、120名幼兒，但目前室內裝修工程尚未展開，同時還需要辦理工程設計規劃及發包施工，外界擔心如果發生變數，屆時無法如期將無法趕在8月1日完工，影響幼兒入學上課。盼妥市府善處理，不要影響幼兒受教權及教學品質。

教育局說明，國教署在今年4月18日核定益民國小非營利幼兒園室內裝修經費，目前該校依國教署核定的經費修正概算表，並於近日招標，教育局積極督導相關工程進度，並完善各項教學設施。若工程無法在8月1日開園前完工，會先使用益民國小教室如期開園，不會影響幼生學習權益。