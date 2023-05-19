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火冒4.05丈布條涉歧視 台大原住民生：玩笑傷害不能忍

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大學生會日前於校內舉行言論自由月活動，確出現「火冒4.05丈」布條，影射原住民族於升學管道上的加分制度，此舉引發校內原住民學生不滿。記者許維寧／攝影
台大學生會日前於校內舉行言論自由月活動，確出現「火冒4.05丈」布條，影射原住民族於升學管道上的加分制度，此舉引發校內原住民學生不滿。記者許維寧／攝影

台大學生會日前於校內舉行言論自由月活動，校內確出現「火冒4.05丈」布條，影射原住民族於升學管道上的加分制度。此舉引發校內原住民學生不滿，於今日（5/19）集結校內，原住民族學生資源中心諮議委員Lahok Ciwko指出，升學優待對原住民學生形同傷痛，求學階段甚至被揶揄是「躺著進台大」，呼籲校園重拾尊重的界線，更要看見原民學生受壓迫的歷史。

台大學生會舉辦言論自由月，學生可自製布條掛於校內空間，但卻有學生認為「原住民特權是政府對平地人的暴政」，隨即改寫成語火冒三丈，並將「三」乘以原住民考試加分制度1.35倍，製成「火冒4.05丈」布條，引發歧視原住民疑慮。

台大原住民學生隨即組成反歧視行動小組今天於校園內高舉「台大沒有愛，歧視依然在」、「玩笑傷害不能忍，族群平權不能等」等標語。

台大原住民族學生資源中心諮議委員Lahok Ciwko指出，原住民升學優待以外加名額辦理，僅是原住民生和原住民生間的升學競爭，不理解為何一般生會有相對剝奪感，甚至將歧視言語、情緒言論任意加諸原住民生身上。

Lahok Ciwko談到，升學優待制度對原民生而言已非加分，而是招致誤解、引發傷痛。過去就曾被同儕揶揄是加分狗、躺著進台大，這些尖銳言詞都讓他愈來愈不喜歡自己。校園理應看見多元文化間的差異、重拾尊重界線，更要看見原住民族受殖民壓迫的歷史。

非原住民學生、文學院學生代表朱育賢則呼籲，台大學生自治圈應藉機會討論是否該設立族群保障機制，或以更積極的手段鼓勵校內人數占比較少的如原民生、國際生、性少數族群等族群。

朱育賢表示，肯定言論自由日的初衷，但希望同儕在行使言論自由時，也要為自己的言論負責，避免歧視傷害，並擁抱多元和平等。

據本報了解，包括台大、師大和政大等校多設有學生獎懲辦法，對「侮辱、誹謗他人」訂有懲處，若校園內發生歧視言論，無論是原住民學生或外籍生，均可循機制辦理。台師大表示，站在教育立場會先聯繫兩造學生，詢問是否有修復、和解的意願，也鼓勵學生修復關係，避免後續衝突。

政大民族學系教授官大偉指出，如先前台中一中案例，是直接以惡意言語中傷族群；但社會也不乏各種透過幽默、暗喻包裝的「微歧視」，看上去是無傷大雅的玩笑，本質上仍是冒犯。

官大偉建議，學校不能只立基於懲處，應有更積極的作法，如美國加州的公立大學多設有必修「加州原住民歷史」，告訴學生土地上的故事，台灣的學校也應透過通識課程等，讓學生理解多元文化內涵、訓練其文化敏感度。

原住民 台大 升學

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