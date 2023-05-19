忠信學校與陽明交大簽訂合作 推動AI人工智慧教育

為配合政府國民基本教育科技領域課程綱要規畫願景，推動科技領域教學與培養未來人才的競爭力，陽明交大今與新竹縣忠信學校簽訂教育合作備忘錄，將推動AIoT智慧物聯數位教育，希望科技紮根從「小」做起，提供學生更好的學習體驗及知識應用。

忠信學校校長廖婉君表示，期待透過此次合作，能夠提升學生的科技素養及創新思考能力，學生們都十分期待。她提到，忠信自去年開立資訊類科雲學苑相關課程，資訊教學品質及升學表現備受各界肯定，未來自陽明交通大學導入AIoT人工智慧及物聯數位教育體驗課程，相信可以提供對5G、AI、VR、AR、自動控制、電子商務、線上遊戲等IT領域有興趣的同學們更多元的學習機會。

今天上午陽明交大分別與忠信學校，以及新竹縣忠孝國中和東興國中簽訂教育合作夥伴備忘錄，初期合作的重點聚焦在「AIoT智慧物聯數位教育合作推廣計畫」，由忠信學校提供場地與設備，將實際感測器融入Scratch互動遊戲程式設計課程中，並結合APP進行相關教學活動。

忠孝國中校長周武昌表示，台灣自108學年度起將12年國教新課綱的「科技領域資訊教育課程」列為中小學必修科目，這個合作計畫將為新竹縣的教育領域帶來一股新的力量，相信透過大家共同的努力，學生們將在科技的激勵下取得更多成就。