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國中教育會考明登場 新北29考場3萬7千人應考

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國中教育會考明天登場。資料照。圖／新北市教育局提供
國中教育會考明天登場。資料照。圖／新北市教育局提供

今年國中教育會考將於5月20、21日兩天登場，新北考區設有29個考場、1007間試場，計有3萬742人應考。新北巿教育局表示國中教育會考各科皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，以選擇題為主。提醒會考是教育部規定國中畢業生皆須參加檢測，千萬不要隨意缺考。

國中教育會考明日考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗共四科，21日則是自然與英文(含閱讀及聽力)兩科。考場平面圖和試場分配表今公布於各考場，考生可於今日下午3點到5點，至考場認識環境，但不得進入試場。建議預先了解交通動線，親自查看考場，同時也請詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。

教育局說，根據歷年考試統計，考場違規事件中，提早翻開試題本作答及逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多。國中教育會考全國試務會公告今年國中教育會考因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變事宜中規定學生得自主佩戴口罩，惟進入醫護站應佩戴。

因應疫情趨緩今年國中教育會考用餐時不再提供隔板，試場維持開放冷氣以及提供各考場內外部環境清潔、消毒、出入處提供消毒用品以供手部清潔使用。另各考場廠商協助考前與考後進行考場消毒；警方進行交通管制與疏導；校護提供緊急醫療支援並設置考場服務員。

國中教育會考 疫情 教育局

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