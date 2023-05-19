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高苑科大欠薪11個月短期內拿不回 4校8月恐面臨停招

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高苑科大因校內派系內鬥，加上境外生爭議，短時間內迅速走下坡。記者陳弘逸／攝影
高苑科大因校內派系內鬥，加上境外生爭議，短時間內迅速走下坡。記者陳弘逸／攝影

高苑科大去年9月遭教育部列為專案輔導學校，校內自救會、董事會內鬥多時，教育部指出，該校去年6月就開始出積欠教師薪資，且至今仍無捐款挹注。高苑科大等4間專案輔導學校改善期都為今年5月31日，若學校屆期未能改善，將依照退場條例令學校於今年8月、112學年度起停招，112學年結束時停辦。

高苑科大自救會和董事會過去陷入長期紛爭，自救會曾指董事會無心辦學、積欠教職員薪水長達半年之久，而去年底該校董事會總辭，隨即重組董事會。自救會曾經北上遊說，更稱手握3億元捐資意向書，學校可望成為解除專案輔導的首例，但至今仍未有下文。

據了解，有鑒於高苑科大財務顯著惡化，教育部去年底就曾要求校方於12月底前捐資1.5億元，且該校去年6月便積欠教師薪水，違反教師待遇條例；同年10月起更未支付職員薪資，教育部多次要求學校積極籌措資金。

教育部指出，董事會去年未依照會議決議捐資，已於去年6月先依照私立學校法，裁處董事長50萬元罰鍰，並再對全體董事會裁處4次罰鍰，每次每人50萬元。

教育部表示，由於去年6月起學校便積欠教師薪資，經給予改善期後仍未補發，已違反教師待遇條例由教育部開罰6次，分別處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元罰鍰。

教育部指出，高苑科大為專案輔導學校，改善期限至5月31日止，如學校屆期未能改善，將依退場條例規定令該校於112學年度起停招，並於當學年度結束時停辦。停招後由教育部重組法人董事會，此時可申請退場基金墊付維持學校正常運作所需費用，包含教職員薪資。

本報日前曾報導，專案輔導學校陸續傳出欠薪，但停招後才能向教育部申請退場基金墊付，7月底將停辦的中州科大及申請墊付1.2億，為目前最多。但退場基金僅墊付停招、董事會重組後到學校停辦期間的教職員薪資和開支，也代表高苑科大目前積欠的11個月薪資短時間內拿不回來，得於最後學校解散清算過程中處分校產才能支付。

高苑科大自救會成員去年曾北上教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影
高苑科大自救會成員去年曾北上教育部，提出六大訴求，籲請教育部調查相關證據，還給學校清白。記者陳正興／攝影

教育部 薪資 高苑科大

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