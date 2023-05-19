高苑科大欠薪11個月短期內拿不回 4校8月恐面臨停招

高苑科大去年9月遭教育部列為專案輔導學校，校內自救會、董事會內鬥多時，教育部指出，該校去年6月就開始出積欠教師薪資，且至今仍無捐款挹注。高苑科大等4間專案輔導學校改善期都為今年5月31日，若學校屆期未能改善，將依照退場條例令學校於今年8月、112學年度起停招，112學年結束時停辦。

高苑科大自救會和董事會過去陷入長期紛爭，自救會曾指董事會無心辦學、積欠教職員薪水長達半年之久，而去年底該校董事會總辭，隨即重組董事會。自救會曾經北上遊說，更稱手握3億元捐資意向書，學校可望成為解除專案輔導的首例，但至今仍未有下文。

據了解，有鑒於高苑科大財務顯著惡化，教育部去年底就曾要求校方於12月底前捐資1.5億元，且該校去年6月便積欠教師薪水，違反教師待遇條例；同年10月起更未支付職員薪資，教育部多次要求學校積極籌措資金。

教育部指出，董事會去年未依照會議決議捐資，已於去年6月先依照私立學校法，裁處董事長50萬元罰鍰，並再對全體董事會裁處4次罰鍰，每次每人50萬元。

教育部表示，由於去年6月起學校便積欠教師薪資，經給予改善期後仍未補發，已違反教師待遇條例由教育部開罰6次，分別處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元罰鍰。

教育部指出，高苑科大為專案輔導學校，改善期限至5月31日止，如學校屆期未能改善，將依退場條例規定令該校於112學年度起停招，並於當學年度結束時停辦。停招後由教育部重組法人董事會，此時可申請退場基金墊付維持學校正常運作所需費用，包含教職員薪資。