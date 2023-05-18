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新北科學日千人同做實驗 了解快篩試劑原理
新北科學日「金彩奈奈」今日在板橋國中舉行，現場500位師生一同做實驗，也結合直播及線上會議室500人，共26校、近千名師生了解抗原快篩試劑、探究奈米金變色原理。此外，新北教育局也與淡江大學簽署MOU，包括每年開設新北科學日系列活動，也要培養自然科老師知能、多開一條科普專車等。
新北市副秘書長龔雅雯說，教育局近10年與淡江大學、國科會及台灣默克生命科學事業體等合作，其中與淡江大學自2015年起，每年推出新北科學日系列活動，設計不同主題的大型實驗，今再簽署未來3年合作意向書，深化合作。
長期投入新北科學日的淡江大學教授鄧金培則說，這次課程發想源於疫情中，廣泛使用的快篩試劑其紅色標線的「奈米金」，可作為觸媒及奈米級電極，今日教學生如何回收奈米金，體現永續發展，且奈米金有可以做為晶種，調製成繽紛色彩的奈米溶液。
文山國中老師楊士寬表示，每年設計的實驗結合生活、趨勢，具有創新性，與一般學校課程中實驗不一樣，這次讓學生了解奈米金的歷史、科學原理及應用，且實驗視覺效果十足，引發學生學習動機與好奇心。
廣福國小學生周宥毅說，首次參加大型實驗，在體育館中數百人穿戴實驗衣、護目鏡、做實驗，感覺很震撼，還能觀賞果陀劇場的表演，劇情將科學知識巧妙融入故事情節，很有臨場感。線上參加的雙溪高中國中部學生曾宥嘉說，快篩是疫情期間居家必備品，當時就很好奇它的製作原理，終於知道快篩試劑是用奈米金製作的，且同樣也能運用在驗孕棒。
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