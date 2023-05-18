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弘光科大設備故障突停電 上課師生驚呼連連

中央社／ 台中18日電

弘光科大今天上午因台電高壓電設備故障停電，學校啟動應變措施，日間部若無法授課，後續會安排上課方式、進度，進修部啟動遠距教學。因上課突然停電，不少師生驚呼連連。

有關停電情況，弘光科大今天指出，昨天（17日）中午，就有人發現台電公司高壓電變電箱有異常聲音，通知台電公司來檢修，台電告知要備料及備工，預計明天（19日）才能維修，學校因而公告19日停班、遠距教學；至於今天停電方面，下午1時許已復電。

弘光科大今天上午因台電設備故障跳電停電。學校啟動應變措施，說明因台電高壓電設備故障停電，今天日間部課程若無法授課時，可由老師視情況彈性安排後續上課方式與進度。

另外，進修部課程則不用到校上課，請任課老師以遠距教學上課（Microsoft Teams）為原則，如有特殊情形，老師可視情況彈性安排後續上課方式與進度。

停電 台電 遠距教學

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