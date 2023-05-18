求才若渴！陽明交大推大禮包方案 博一、博二學費全免

國內博士班求才若渴，國立陽明交通大學今天表示，為了網羅優秀學生，校方推出「博」學大禮包方案，博士生一、二年級學雜費全免，再加上產學合作或研究費，吸引有意願投入學術界的青年才俊加入陽明交大。

陽明交大林奇宏校長表示，博士級研究人才是國家棟樑，也是學術研究、產業發展的重要推動力。然而，近年來由於社會經濟環境之變動、高科技產業飛速進展等因素，發現願意投身博士研究的青年學子越來越少。

林奇宏指出，年輕人不願意投人頂尖研發行列，造成高階研發人才斷層是嚴重的國安問題，陽明交大身為台灣頂尖大學之一，有義務與責任引領重視博士人才培育的氛圍。

陽明交大教務長陳永昇表示，博一、博二免學費概念來自國外全額獎學金，博士生是學術研究上的重要工作夥伴，為鼓勵國內人才攻讀博士，減輕生計壓力，讓研究與生活能平衡兼顧，陽明交大自112學年度起實施博士生一、二年級免學費方案。

陳永昇指出，除了學費全免，亦能搭配論文指導教授學術研究或產學合作計畫所提供的兼任計畫助理費，組合成全額獎學金（學費加生活費），以載育高階人才，也表達學校重視、尊重、珍惜這群重要研究夥伴的態度。

112年起全校博士生將一體適用一、二年級免學費方案，開學前先繳交學費，學期中若未休退學，則頒以等值於全額學雜費獎學金，藉以鼓勵更多優秀學生加入博士研究的行列，引領台灣高等教育持續茁壯。

陽明交大表示，人才永遠是最好的投資，學校也將透過產學合作、國際交流、高教教學力培訓等，爭取研究夥伴的福利並且強化研究能力、國際行動力、與教學能力，培育未來國家的研發菁英。