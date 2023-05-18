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稱228元兇是美、日 中研院遭冠名研討會變陸方大外宣 立委質疑

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院今天舉行教育文化委員會，邀請中央研究院院長廖俊智接受備質詢。記者陳正興／攝影
立法院今天舉行教育文化委員會，邀請中央研究院院長廖俊智接受備質詢。記者陳正興／攝影

立法院今天（5/18）舉行教育文化委員會，邀請中央研究院院長廖俊智接受備質詢。民進黨籍立委吳思瑤指出，今年三月一個名為「中研院228研究增補小組」組織舉辦台灣戰後七連翹學術研討會，將228受害者王添灯指為策動者，研討會內容更被海外中國媒體操作成「大外宣」。中研院院長廖俊智則指出，該會議、組織不代表中研院，該單位先前未向中研院申請，已主動去和媒體等單位澄清。

吳思瑤指出，中研院228研究增補小組發起和主持人過去均為中研院近史所、史語所院士和研究員，但相關人等近年已離世或退休，目前小組成員則包括中國統一聯盟主席、藍天行動聯盟主席等人。

吳思瑤指出，該組織在歷來活動將228受害者指稱為策動者，並否認三八基隆大屠殺，該研討會更成為海外中國媒體的大外宣，網站上便指出「中研院：228日本是元兇 美國是幫兇」，質疑該組織研討會是否代表中研院立場？若組織已無中研院成員，就不應持續濫用中研院頭銜。

中研院學諮會副執行秘書呂妙芬回應，該組織僅是退休人員組成的讀書會，不隸屬中研院，目前已請海外媒體更正；廖俊智則表示，該組織研討會也非中研院正式會議，若為院方正式會議，一定會有審查程序。

但吳思瑤質疑，中研院既設有審查程序，但卻貌似不嚴謹也未運作。中研院不能兩手一攤認為「不甘我的事」，一定要積極去防止。

廖俊智指出，由於組織未向中研院提出申請，若未來再發生會主動和媒體澄清；呂妙芬則說，2006年時中研院沒有處理，但近期已聯絡組織。

據了解，由於中研院228研究增補小組非商業單位，其使用中研院名稱、院徽等難追究，但近史所已去函該單位要求不得再使用；又中研院院徽已登記為商標，若為廠商不當使用盈利，中研院仍可依法追究。

此外，立委黃國書也表示，中研院院士、台灣歷史人類學家王明珂近日赴中國大陸任教，陸委會日前表示，是否違規應由主管機關中研院認定。

廖俊智回應，王於退休後赴陸，又院士身份並非正式職務，王到大陸去是擔任客座教授，其業務和研究屬性也沒有涉及國家安全機密核心關鍵技術等業務。

但黃國書要求，中研院近年退休加上離職研究員約260位，部分人員可能涉及國家核心關鍵技術，中研院是受規範機關，應確實盤點提報。中研院智財技轉處處長邱文聰表示，院內正在討論、盤點何者為關鍵技術，關鍵技術人員擬有管制，技術轉移上也會有所保護。

民進黨籍立委吳思瑤指出，今年三月一個名為「中研院228研究增補小組」組織舉辦台灣戰後七連翹學術研討會，將228受害者王添灯指為策動者。記者許維寧／攝影
民進黨籍立委吳思瑤指出，今年三月一個名為「中研院228研究增補小組」組織舉辦台灣戰後七連翹學術研討會，將228受害者王添灯指為策動者。記者許維寧／攝影

廖俊智 吳思瑤

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