影／高教崩盤在即？民眾黨籲教育部別消極應對

110學年度學生總人數有410萬，14年後學生人數減少一百萬人，民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉行記者會示警，呼籲教育部積極應對參加統測或技職教育人數雪崩式下降，若加上中國高教祭出低門檻對台搶招生，恐加劇台灣人才荒。

張其祿指出，根據美國中情局世界概況報告，已開發國家生育率應達到2.00才能維持出生與死亡率的平衡，而我國生育率僅1.07敬陪末座，少子化衝擊讓2022年各級學校學生較2017年減少30萬人，補份私校申請入學缺額高達90%，連公立的清大、台師大、中興等校都面臨缺額問題，同時大陸祭出入學低門檻「惠台措施」，例如福建省頂尖的福州大學，只要台灣學生學測國英數任一科達到均標就可入學，可能加劇台灣人才流失。