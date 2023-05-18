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影／高教崩盤在即？民眾黨籲教育部別消極應對

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委張其祿（右）、賴香伶（左）今舉行記者會，呼籲教育部積極應對參加統測或技職教育人數雪崩式下降的結構問題。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委張其祿（右）、賴香伶（左）今舉行記者會，呼籲教育部積極應對參加統測或技職教育人數雪崩式下降的結構問題。記者潘俊宏／攝影

110學年度學生總人數有410萬，14年後學生人數減少一百萬人，民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉行記者會示警，呼籲教育部積極應對參加統測或技職教育人數雪崩式下降，若加上中國高教祭出低門檻對台搶招生，恐加劇台灣人才荒。

張其祿指出，根據美國中情局世界概況報告，已開發國家生育率應達到2.00才能維持出生與死亡率的平衡，而我國生育率僅1.07敬陪末座，少子化衝擊讓2022年各級學校學生較2017年減少30萬人，補份私校申請入學缺額高達90%，連公立的清大、台師大、中興等校都面臨缺額問題，同時大陸祭出入學低門檻「惠台措施」，例如福建省頂尖的福州大學，只要台灣學生學測國英數任一科達到均標就可入學，可能加劇台灣人才流失。

賴香伶表示，政府或社會不重視技職教育，技職教育成效不彰，一定程度影響青年失業率，不僅影響產業結構，也導致缺工，反觀日德等國都強調產學合作，官方更扮演重要角色，以斥資160億的青年就業投資方案為例，達不到預估目標，受惠學生也比計劃執行前更少，政府應積極促使產官學合作，減少學用落差，從結構上解決失業與缺工問題。

民眾黨立委張其祿（右）、賴香伶（左）今舉行記者會，呼籲教育部積極應對參加統測或技職教育人數雪崩式下降的結構問題。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委張其祿（右）、賴香伶（左）今舉行記者會，呼籲教育部積極應對參加統測或技職教育人數雪崩式下降的結構問題。記者潘俊宏／攝影

台灣人 張其祿 失業

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