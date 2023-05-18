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影／高教崩盤在即？民眾黨籲教育部別消極應對
110學年度學生總人數有410萬，14年後學生人數減少一百萬人，民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉行記者會示警，呼籲教育部積極應對參加統測或技職教育人數雪崩式下降，若加上中國高教祭出低門檻對台搶招生，恐加劇台灣人才荒。
張其祿指出，根據美國中情局世界概況報告，已開發國家生育率應達到2.00才能維持出生與死亡率的平衡，而我國生育率僅1.07敬陪末座，少子化衝擊讓2022年各級學校學生較2017年減少30萬人，補份私校申請入學缺額高達90%，連公立的清大、台師大、中興等校都面臨缺額問題，同時大陸祭出入學低門檻「惠台措施」，例如福建省頂尖的福州大學，只要台灣學生學測國英數任一科達到均標就可入學，可能加劇台灣人才流失。
賴香伶表示，政府或社會不重視技職教育，技職教育成效不彰，一定程度影響青年失業率，不僅影響產業結構，也導致缺工，反觀日德等國都強調產學合作，官方更扮演重要角色，以斥資160億的青年就業投資方案為例，達不到預估目標，受惠學生也比計劃執行前更少，政府應積極促使產官學合作，減少學用落差，從結構上解決失業與缺工問題。
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