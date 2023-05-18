回響／績優私校列專輔 教部允提配套

本報日前報導，國內已有十三所私立高中職遭列為專案輔導學校，其中不乏偏鄉績優私校，私校退場條例「一刀切」恐錯殺好校。教育部長潘文忠昨表示，已請國教署、技職司盤點區域需求，預計三個月內提出配套措施。

全國十三所私立高中職是專輔學校，包含位處苗栗海線的賢德工商、龍德家商。創校逾六十年、以木工師徒制聞名的公東高工也因財務因素，月初被列專輔學校。這些學校多位處中南部、東部，部分學校人數仍有四、五百人。

立院教文會昨邀請教育部長潘文忠專題報告。張廖萬堅表示，彰雲嘉地區原有四所私立科大，不久的將來恐怕只剩下位處彰化縣、嘉義縣的吳鳳科大、建國科大，雲林縣、嘉義市將沒有私立大專校院，城鄉教育資源嚴重失衡。

潘文忠表示，已請國教署、技職司盤點區域性問題，另也要考量學校經營、辦學績效等客觀條件。但他也強調，教育部目標是不要讓孩子翻山越嶺求學，因此會努力輔導，或從鄰近學校尋找資源，預計三個月內提出配套措施。

全國私校工會發言人尤榮輝說，教育部應考量學校對地方教育重要性、辦學特殊性、存續必要性，讓績優私校可解除專輔，良性發展。