陳明通向台大申請退休 「要過學倫這關」

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦因涉論文抄襲遭台大撤銷學位，兩人指導教授陳明通亦遭檢舉，但全案從去年八月審議至今仍無下文，卻傳出陳明通向台大申請退休，台大也向教育部申請提報。立委王鴻薇昨爆料，指台大至今未處理學倫案，陳明通最快五月廿六日就可能通過台大校評會程序「光榮退休」。

對此，教育部表示，在台大學倫案審議完畢前，教育部不會核准退休案。台大校方則回應，正依校內程序處理中。

國立大學教師申請退休，要由學校先受理、審核年資、檢附證件，並由當事人填表選擇支領月退休金或一次退休金，待程序完備後再報請教育部核准。

王鴻薇昨召開記者會，指學倫案台大處理快十個月都沒下文，陳明通卻已向台大申請退休。且據她了解，陳明通的校內退休程序，已接連通過國發所、社科院兩關，將於五月廿六日校評會通過退休申請。

教育部長潘文忠表示，陳明通教授是在台大任職退休，學校有向教育部提出退休申請案，但陳明通的學倫案正在台大審議中，在學倫案審議完畢前，教育部不會同意其退休案。