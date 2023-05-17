體育人才轉半導體 體育從業人員：必須注意運動員尊嚴

教育部體育署、高雄大學將聯手日月光等科技廠培養績優運動選手從事半導體產業的第二專長，宣稱是要幫選手轉換跑道。卻遭體育界人士砲轟是「騙局」、浪費人才，該計畫提供的技術員職缺，高職畢業就能去應徵，根本不需要讀到大學畢業，也不需要政府介入輔導，不把運動專業人士留在運動產業扶植成長，體育署在幹嘛？

行政院2018年核定「優秀運動選手輔導方案」，建立運動選手生涯輔導照顧制度，教育部也盤點國內產業，半導體產業發展蓬勃，由體育署規畫前期，高雄大學自今年起接棒執行四年，與科技廠聯手採「先聘後訓」制度，總計開辦三梯次，每梯次職缺35名以上，總計至少培訓105名新血。

對於「體育人才轉半導體」，台灣師範大學體育與運動科學系研究講座教授、美國國家人體運動學院院士洪聰敏表示他對這件事樂觀其成，因為提供了另一條職涯路徑給運動員。雖然被批評說提供的職缺並不是很高技能的工作，但是有開始就有機會學習更多技能。進去的時候從很小的地方開始，不代表一輩子都要待在同一個職務上。或許會因為接觸這個產業而了解這個產業進而喜歡這個產業，慢慢學習進而升遷到其他的工作崗位上。

洪聰敏也同意政府要與學校合作，提供學生運動員更多運動專業上的教育訓練，特別是與當今社會需求有關的運動科學、運動科技、運動產業等知能的教育。讓學生運動員具備可以符合社會需求的專業，更有助於畢業後找到相關工作。甚或可以與其他專長結合，開創更新的職涯路徑。

「大學體育相關科系課程的學科與術科比重確實有檢討的需要。」洪聰敏說，過去體育科系課程的設計主要以培養體育教師為主要目的，因為體育教師需要具備各種運動項目的教學能力，因此課程上就會配置相當高比例的運動術科。但是現在體育教師培育只占不到一半，更多學生需要進到其他產業中，因此可以重新規畫學科與術科的比重，特別是讓非體育師資路徑的學生有更多跟運動科學、科技、產業經營甚至跟運動文化相關的專業教育，相信可以幫助更多運動人才走出更多職涯路徑。

洪聰敏還提到，國內外已經有相當數量的優秀運動員具備運動之外的專長，且在運動生涯結束後成功轉換舞台，用其他的技能繼續發光發亮，這些成功案例，值得社會上關心台灣運動發展的機構與個人積極傳播，改變大家的觀念，相信大家會更認同推廣運動對國家社會的幫助，也會肯定與尊敬所有參與其中的人。

一名資深體育從業人員也認為，「重術科輕學科」的現象確實存在於體育專科的大學，「專長訓練」占了非常多的學分，學生花很多時間在術科上面。不過話說回來，運動員不練習，怎麼會有好成績？

這名資深體育從業人員說，不只體育系，所有高等教育都應該看看現在社會需要什麼，或是學生需要什麼，依照課程去聘相關的老師，教出來的學生才能符合社會需要。偏偏很不幸的是，現在的大學教育是回過頭來問老師會上什麼課，專長是什麼，就開相關課程，「用昨天的知識教今天的學生去面對未來的世界。」

「現在社會進步太快，問題出在學校和老師。」這名資深體育從業人員建議，應該從前端，也就是大學階段，就去盤點現在社會需要哪些技能，在體育大學或有體育系的綜合大學中，根據學生的興趣，於周間或周末開設相關學分課程，培養出來的學生就能「畢業即就業」。就業率也等於大學的競爭力。

此外，政府應該思考的是聘請運動員去帶動企業運動風氣，並且給予更多的補助金，例如運動指導費，這樣才能讓運動員有「存在的價值」，難道要叱吒風雲的選手窩在那邊做機台？政府在輔導運動員的同時，要注意運動員內心尊嚴和感受。

國立台灣體育運動大學副教授級專業技術人員暨研究發展處育成中心主任馬鈺龍表示，體育大學的教育目標，不光是培養競技選手，以台體大為例，就有運動教育學院、運動產業學院、競技運動學院三個學院，再依特性設置不同科系。所以在學科與術科的教學分配上面，都依著各院系的教學目標設計施教，並沒有重偏重術科或學科的現象。

馬鈺龍表示，以他執教的運動資訊與傳播學系為例，招生管道與一般綜合大學相同，並沒有招收體保生，所以在課程設計上，學生必須修習傳播、資訊與運動相關課程，術科部份，除了校設必修的田徑、游泳之外，也可以依學生自己的興趣選修只它運動課程。當然，運動員跟一般大學生一樣，退役或畢業後，都可能會有與所讀科系不同的職涯規劃，政府提供多元的職涯輔導，個人樂觀其成，這一點不只體育大學，我相信一般綜合大學也需要這樣的服務。

國立體育大學國際體育事務碩士學位學程研究生侯國輝表示，這幾年政府有在倡導體育術科與學科並重，也有些體育班開始轉型為體育資優班，但是以術科為重的或多或少還是存在。這次體育署推動「體育人才轉半導體」的政策，他想先提出幾個問題，為什麼是體育人才跟半導體產業？為什麼需要輔導？

侯國輝說，依據體育署所列的資格，大學學歷加全國性以上的賽事經驗，這些人的資質本就不差，自己去應徵投履歷是沒有問題的，而體育署以輔導的方式處理，就變相承認我國績優體育選手及運動產業是「弱勢」，這些練體育出身的選手差人一等，與過去所想要推翻的傳統刻板印象大相逕庭，更會讓人聯想會不會是因為缺工所以需要「國家隊」救援，因此他認為若真的是想要鼓勵對半導體有興趣的績優選手，應該以推介的方式較合適，或是提供獎勵津貼等，鼓勵績優運動選手跨領域挑戰。