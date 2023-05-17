特教心評採局部專職化 教部拋4方針、最快113學年上路

立法院教育文化委員會今天舉行「特殊教育法」黨團協商，先前委員會審查保留的4條條文，包含第18條心評工作專職化議題均全數通過。教育部於會中表示，預計於113學年度開始落實「局部心評工作專職化」，期望透過相關配套，包含降低特教教師授課時數、針對心評報告撰寫提供合理報酬、補足施測工具並提供特教老師專業支持、避免非必要的重覆鑑定等原則，減輕特教老師過量工作負擔。

教文會召委范雲表示，特教老師目前執行心理衡鑑評估工作的現況問題重重，例如心評工作負擔過重，更因集中於特定月份，大幅排擠特教老師備課與陪伴特教學生的時間。雖可安排代課，亦有提供心評報告撰寫費，然而，各縣市落實情形不一，更存在測驗工具缺漏不足的情形。

學特司長吳林輝表示，針對智能障礙、情緒行為障礙、學習障礙與自閉症等情況，實務上仍需仰賴特教老師平時的觀察與和學生的晤談，但他也認同，目前特教老師負擔過量的心評工作，恐對教學工作與品質造成影響。

國教署長彭富源則進一步說明，教學現場有學校缺乏專業人力做心評，也有學校是人數太多，人力負荷不來。他表示，教育部預計於113學年度開始落實「局部心評工作專職化」，也就是在各縣市特殊教育資源中心設置專職人員，支援心評工作。初步規畫以協助校內無特教老師可執行心評工作，以及校內心評案量過高之學校為主，以逐步協助減輕特教老師工作負擔。

此外，教育部也規畫將為執行心評工作的特教老師降低授課時數、針對心評報告撰寫提供合理報酬、補足施測工具並提供特教老師專業支持、避免非必要的重覆鑑定等。希望透過各項配套措施，改善特教老師行政負擔過重且過勞情形，並給予特教學生更好的教學與陪伴。

范雲強調，樂見教育部提出配套措施，以推動局部心評工作專職化，但也要進一步提醒教育部，落實局部心評工作專職化時，應傾聽第一線特教老師心聲，規畫合理可負擔的心評案量。