國中小自學生學費補助未入國教法 補助規定將另訂

全國有超過1萬名國中小學生，是在非學校型態接受教育的自學生，政府卻只補助學校型態的國中小自學生，並以公立高中校數不足為由，補助自學高中生。立法院教文會今天進行國民教育法朝野協商，雖未將「政府補助」文字入法，附帶決議仍待院長協商，但為協助前項實驗教育發展，法規也載明，將由中央主管機關訂定相關補助規定。

立法院2014年通過實驗教育三法，目前我國實驗教育可分為學校型態、公立學校委託私人辦理（公辦民營）及非學校型態共三種。其中，非學校型態又再依學習樣態分為個人、團體、機構。根據教育部統計，111學年參與非學校型態學生人數共計1萬609人，其中以國小6595人最多，國中2224人次之，高中1790人。

全國超過百所公立學校轉型為公立實驗教育學校，基於國民義務教育，學生免繳學費。但非學校型態實驗教育補助卻有差別，教育部2013年制定高中教育法，即將實驗教育政府補助法制化，補助高中自學生一年約2.4萬至3.5萬的學費，但屬於義務教育的國中小階段，至今未予補助。

立法院教文會日前審查國民教育法，時代力量黨團提出第四條修正草案（行政院修法版第六條），新增「政府補助」於原條文中，希望讓國中小階段非學校型實驗教育學生，能享有國教法第五條保障免納學費的平等權。

教文會今天進行國民教育法朝野協商，立委王婉諭仍堅持應新增「政府補助」於原條文中，或必須通過附帶決議載明，最終召委范雲拍板，附帶決議內容將待院長協商。不過在條文中也明定「為協助前項實驗教育之發展，中央主管機關應訂定相關補助規定」，也就是說，中央應協助學校實驗教育、非學校型態教育發展，並提供適當協助。

另外，全教總先前憂心，自學生普發補助恐會助長「偽自學」風氣，過去也不乏為了方便衝刺升學考試，而申請在家自學的例子，這樣的「偽自學」明顯不符合實驗教育精神，但卻有很難透過事前的「計畫審議」及事後的「訪視評鑑」來把關，甚至有助長補教風氣之嫌。

條文中也明定，補習及進修教育法所定之短期補習教育，不得視為非學校型態教育。